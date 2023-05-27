EKONOMİ
27 Mayıs 2023 - 10:58

Bayram ikramiyeleri katlanıyor! İki isimden zam açıklaması: Bayram ikramiyesi en az bu kadar olacak!

Emeklilere müjde! Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından söz verildi ve rakamlar açıklandı. Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
27 Mayıs 2023 - 10:58
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Bayram ikramiyeleri katlanıyor! İki isimden zam açıklaması: Bayram ikramiyesi en az bu kadar olacak!


Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri konusunda zam sinyali vererek, ikramiye miktarını daha da artırma planlarının olduğunu belirtti. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu da seçimleri kazanması durumunda emeklilere 15 bin TL ödeme yapacağını daha önce açıklamıştı.

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Erdoğan, son açıklamasında "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ek olarak bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" ifadelerini kullandı.



Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılından beri devam etmektedir. Geçmiş bayramlarda ikramiye miktarı bin TL'den 1.100 TL'ye yükseltilmiş ve son olarak 2 bin TL olarak belirlenmiştir. Haberlere göre Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltilebileceği konuşulmaktadır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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