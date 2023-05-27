Bayram ikramiyeleri katlanıyor! İki isimden zam açıklaması: Bayram ikramiyesi en az bu kadar olacak!

Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri konusunda zam sinyali vererek, ikramiye miktarını daha da artırma planlarının olduğunu belirtti. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu da seçimleri kazanması durumunda emeklilere 15 bin TL ödeme yapacağını daha önce açıklamıştı.
KILIÇDAROĞLU GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEME YAPACAKLARI SÖZÜNÜ VERDİ
Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılından beri devam etmektedir. Geçmiş bayramlarda ikramiye miktarı bin TL'den 1.100 TL'ye yükseltilmiş ve son olarak 2 bin TL olarak belirlenmiştir. Haberlere göre Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltilebileceği konuşulmaktadır.