Meclis gündeminde EYT'liler için önemli yasa ve deprem düzenlemeleri üzerinde çalışılırken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'lilere verilecek olan haklarda yeni kararlar alınıyor.
Finans
27 Şubat 2023 - 21:45
Bayram ikramiyelerinde bir müjde daha! EYT'liler o tarihe kadar bunu yapmalısınız
EYT'lilere bayram müjdesi yolda! EYT'liler deprem sonrası gündeme gelen yeni düzenlemelerin neler olacağını merak ediyor. Meclis tatilinin sona ermesinin ardından EYT kararı neticelenecek ve maaşlar en kısa sürede yatmaya başlayacak. İşte detaylar...
Finans
27 Şubat 2023 - 21:45
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EYT'LİLERE ÖNEMLİ KARARLAR: DEPREM DÜZENLEMELERİ, ASKERLİK BORÇLANMASI VE YENİ FIRSATLAR! Türkiye vatandaşlarının Meclis gündemindeki emeklilik hakkındaki yasaların onaylanması için bekleyişini sürdürürken, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Meclis'in ara vermesi ile Türkiye'de yaşanan asrın felaketi sonrası EYT'liler için ne olacak? konusu merak konusu haline geldi. Meclis gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için önemli yasa ve düzenlemelerin görüşülmeye başlanmasıyla birlikte EYT'lilere 'deprem' düzenlemesi de ön plana çıktı. Askerlik borçlanması, Bağ-Kur ve SSK'lılara yeni fırsatlar sunulacak. Öncelikle EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündeme geldi. Ayrıca AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. Yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanılacak olan emeklilik işlemlerinin başlatılmasından sonra, prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluşan EYT'liler Mart ayında başvurularını yaptıklarında 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşlarını almaya başlayacak. Yaşanan depremin ardından ertelenen EYT maaşları için geriye dönük hak talebi bulunuyor. Emekli maaşları, SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre ayrıca 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle yüksek olacak. EYT'lilere Mart'tan itibaren ödenecek Ramazan bayramı ikramiyeleri de 1.100 TL olarak ödenecek. Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Bu düzenlemeler ile 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düşünülürken, 5 milyona yakın kişinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Meclis gündeminde EYT'liler için önemli yasa ve düzenlemelerin görüşülmesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunulacak.
EYT'LİLERE ÖNEMLİ KARARLAR: DEPREM DÜZENLEMELERİ, ASKERLİK BORÇLANMASI VE YENİ FIRSATLAR! Türkiye vatandaşlarının Meclis gündemindeki emeklilik hakkındaki yasaların onaylanması için bekleyişini sürdürürken, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Meclis'in ara vermesi ile Türkiye'de yaşanan asrın felaketi sonrası EYT'liler için ne olacak? konusu merak konusu haline geldi. Meclis gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için önemli yasa ve düzenlemelerin görüşülmeye başlanmasıyla birlikte EYT'lilere 'deprem' düzenlemesi de ön plana çıktı. Askerlik borçlanması, Bağ-Kur ve SSK'lılara yeni fırsatlar sunulacak. Öncelikle EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündeme geldi. Ayrıca AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. Yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanılacak olan emeklilik işlemlerinin başlatılmasından sonra, prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluşan EYT'liler Mart ayında başvurularını yaptıklarında 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşlarını almaya başlayacak. Yaşanan depremin ardından ertelenen EYT maaşları için geriye dönük hak talebi bulunuyor. Emekli maaşları, SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre ayrıca 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle yüksek olacak. EYT'lilere Mart'tan itibaren ödenecek Ramazan bayramı ikramiyeleri de 1.100 TL olarak ödenecek. Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Bu düzenlemeler ile 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düşünülürken, 5 milyona yakın kişinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Meclis gündeminde EYT'liler için önemli yasa ve düzenlemelerin görüşülmesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunulacak.
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