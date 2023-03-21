Finans
21 Mart 2023 - 21:00

Bayram ikramiyelerinde rekor geliyor! Emekliler bayrama bol paralı girecek: İşte ödenecek o rakam

Milyonları aşkın emekliyi yakından ilgilendiren duyurunun detayı da gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte Ramazan Bayramı ikramiye konusunda yaşanan gelişmeler...

Finans
21 Mart 2023 - 21:00
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Bayram ikramiyelerinde rekor geliyor! Emekliler bayrama bol paralı girecek: İşte ödenecek o rakam
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Bayram ikramiyesinin bu sene kaç lira olacağı büyük bir merak içerisinde araştırılıyor. Emeklilerin bu sene içerisindeki bayramlarda ne kadar alacağına yönelik araştırmalar hız kazanmış durumda.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir konu hakkında detaylar ortaya çıktı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor.



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İnternet üzerinde sıkça aranan başlıklardan Ramazan Bayram ikramiyeleri ne kadar? Konusuyla ilgili birçok arama var.

Geçen yıl Ramazan Bayramı için 1100 Türk Lirası, Kurban Bayramı için de 1100 Türk Lirası ikramiyesi bulunan emekliler, 2023 senesinde beklediklerini alacak. İşte tüm detaylar…

Bayram ikramiyesi boyutu şaşırtıcı olsa da detayları her geçen gün netleşiyor.

Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor ama 2023 bayram ikramiyelerinin ne kadarı bulacağı ve hangi tarihte ödeneceği merak konusu olurken, resmi kanallardan hala net bir açıklama yok.

Bayram ikramiyelerine ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama bekleniyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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