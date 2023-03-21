Bayram ikramiyelerinde son viraj! Ne iki ne üç katı: Zamlı bayram ikramiyesi bu kadar olacak!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi vermek için uzun süredir mücadele verdiklerini ve 2018'de verdikleri mücadeleyi 1000 Türk Lirası ikramiyeyle başarıya ulaştırdıklarının altını çizdi.
TÜED BAŞKANI ERGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI!
Türkiye Emekliler Sendikası (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2021'de ikramiye ücretinin %10 zam alarak 1100 Türk Lirasına çıkarıldığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Derneğin, Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre 2018 yılında 2000 lira olan asgari ücretin yarısı olan izin ücreti, bugün 8506 lira olan asgari ücretin %12,93'üne denk geliyor. Asgari ücretleri karşılaştırarak da görebileceğiniz gibi 2018 kuruna bakıldığında 8506 liranın yarısı bayram tatili olarak belirlenseydi bugünkü miktar 4 bin 253 lira olacaktı.” Dedi.
5500 LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ!
Emeklilik primlerinin son yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle zayıfladığını kaydeden Ergün, şunları kaydetti: “Tüm emekli maaşları yıllar içinde enflasyonla birlikte arttı. En düşük emekli maaşları buna göre ayarlanır. Bu fiyat artışlarına rağmen bayram ikramiyesi, 2021'deki %10'luk fiyat artışı dışında değişmedi. 2018'de 1000 liraya üç çeyrek altın alınırken bugün 1100 liraya 1 gram altın bile alamıyorsunuz. Refah devleti açısından asgari 5500 lira olan emekli maaşının tüm emeklilere bayram ikramiyesi olarak ödenmesini istiyoruz.” TÜED Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesinin 5500 Türk Lirasına çıkarılmasının en düşük maaşlı milyonlarca emekliye huzur vereceğini söyledi. Ergün, “en düşük emekli aylığının geçerli asgari ücretin yaklaşık yarısına eşit olduğu göz önüne alındığında, bu adım sosyal devlet gerekliliğidir. Milyonlarca emekli bu yönde hükümetten müjdeli haber
bekliyor.” Dedi.