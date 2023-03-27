EKONOMİ
27 Mart 2023 - 21:00

Bayram ikramiyelerine ara müjde! O kişiler de kapsama alındı: 4 bin TL ikramiyeyi kaptılar!

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, emeklilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı. Bu haberle birlikte, EYT'lilerin de bayram ikramiyesi alıp alamayacağı merak konusu oldu. EYT'lilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

EKONOMİ
27 Mart 2023 - 21:00
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Bayram ikramiyelerine ara müjde! O kişiler de kapsama alındı: 4 bin TL ikramiyeyi kaptılar!
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Son dönemde yapılan açıklamalara göre, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de dahil olmak üzere 15 milyondan fazla emekliye bayram ikramiyesi verileceği belirtiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere özel olarak verilen bayram ikramiyelerinin 2000 TL olacağını duyurmuştur.

15 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

emekli ikramiyesi



Bu destekten yararlanmak için emeklilik hakkını kazanmış vatandaşlar arasında yer almak gerekiyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur gibi kurumlardan emekli olanlar bayram ikramiyesinden faydalanabileceklerdir. Bu ikramiye, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenmektedir.

Emeklilere özel olarak verilen bayram ikramiyeleri, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu ikramiyeler sayesinde emekliler, bayram dönemlerinde sevdikleriyle daha mutlu ve huzurlu bir şekilde bir araya gelebilme imkanı bulacaklardır.

Öte yandan, emeklilerin dışında çalışanlar için de bayram ikramiyeleri verilmektedir. Bu ikramiyeler, genellikle çalışanların maaşlarıyla birlikte ödenmektedir ve çalışanların maddi açıdan rahatlamalarına yardımcı olmaktadır.

DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

ikramiye

Sosyal sigortalar ve sağlık sigortası Kanunu'ndaki geçici maddeye göre, 1999 yıl öncesine işe girenler için EYT düzenlemeleri geçerli olabiliyor. Emeklilik için herhangi bir yaş sınırı olmamakla birlikte, prim günü ve sigortalık süresi şartlarını taşıyanlar emekli olmaya hak kazanıyor. Ramazan Bayramı'nda, emekliliğe hak kazanmış vatandaşlara bayram ikramiyesi verileceği açıklanmıştır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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