Bayram ikramiyelerine enflasyon ayarı! Artık bu rakam ödenecek







EMEKLİ VATANDAŞLARIN İKRAMİYELERİ







Emekli vatandaşların emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Peki emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşların ikramiyeleri ile ilgili merak ettikleri devam ediyor.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan deprem felaketi sonrasında emekli ikramiyeleri ile ilgili yeni bir çalışma olmadığı öğrenildi ancak tahminlere göre 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerden önce emekli ikramiyelerinde de zam yapılması bekleniyor. Emekli ikramiyeleri birkaç senedir 1.100 TL olarak ödeniyor ancak seçim öncesinde 2 bin 500 TL ve 3 bin TL arasında olacağı düşünülüyor.