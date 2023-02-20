Finans
20 Şubat 2023 - 20:30

Bayram ikramiyelerine enflasyon ayarı! Artık bu rakam ödenecek

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında emekli vatandaşların ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar yer alıyor. Peki emekli vatandaşlar bu sene ikramiyelerini ne kadar olarak alacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
20 Şubat 2023 - 20:30
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Bayram ikramiyelerine enflasyon ayarı! Artık bu rakam ödenecek
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Emekli vatandaşların emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Peki emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ VATANDAŞLARIN İKRAMİYELERİ

Emekli vatandaşların ikramiyeleri ile ilgili merak ettikleri devam ediyor. 



emekli promosyonları

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan deprem felaketi sonrasında emekli ikramiyeleri ile ilgili yeni bir çalışma olmadığı öğrenildi ancak tahminlere göre 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerden önce emekli ikramiyelerinde de zam yapılması bekleniyor. Emekli ikramiyeleri birkaç senedir 1.100 TL olarak ödeniyor ancak seçim öncesinde 2 bin 500 TL ve 3 bin TL arasında olacağı düşünülüyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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