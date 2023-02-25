Bayram ikramiyelerine kallavi zam! Emekliler sevinçten coştu: Yeni rakam baş döndürecek!







EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTIYOR MU







Emekli vatandaşlar bu sene alacakları emekli ikramiyesi tutarlarını merakla araştırıyor. İki dini bayram öncesinde düzenli olarak yatırılan emekli ikramiyeleri bu sene ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri arttı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına düzenli olarak yatıyor. Bu sene Ramazan Bayramı ikramiyesi 23 Mart tarihinden önce hesaplara geçecek. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon tutarları belli oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapıldığını açıklamıştı. 2023 senesi için Ocak ayı zammı yüzde 30 olarak belirlenmiş ve en düşük emekli maaş tutarı 5 bin 500 TL olmuştu. Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre Temmuz ayında da yeni bir zamdan kaçınılmayacağı öğrenildi. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 oranındaki zamlar sonrasında emekli vatandaşlar merakla bankaların yapacağı promosyon kampanyalarını da araştırmaya başladı.Bankaların promosyon yarışı hız kesmeden devam ederken en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasıyla birlikte promosyon ödemeleri de 7 bin 500 TL seviyesini buluyor. Aynı zamanda bayram ikramiyeleri de 2.200 TL olarak hesaplara yatacak. Bankalar tarafından 7 bin 500 TL promosyon ödemesi almak emekli vatandaşların epey yüzünü güldürüyor. Bankaların verdiği promosyon tutarı ve şartları genel olarak değişse de bütün bankaların aradığı ilk şart emekli maaşının promosyon alınacak bankaya taşınması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi olarak belirleniyor. Bankalar emekli promosyon kampanyalarının yanında belirlenen şartlarla birlikte ek ödemeler de yapabiliyor. Emekli vatandaşlar bayramlar öncesinde yatırılan ikramiyelere de büyük bir zam beklese de henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde 1.100 TL olmak üzere toplam 2.200 TL hesaplara geçecek.