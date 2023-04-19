Bayram ikramiyesini çeken BİM'e koşacak! Tavuktan şekere, yoğurttan peynire Salı indirimi başladı







18 NİSAN BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU







BİM marketlerinde yarın, 18 Nisan 2023 tarihinde, indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak birçok çeşitli gıda ürünü yer alacak. BİM'in 18 Nisan 2023 Salı aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler, müşterilere kampanyalı fiyatlarla sunulacak. Müşteriler, BİM marketlerindeki indirimli ürünlerden faydalanarak, ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılayabilecekler. Ancak stoklarla sınırlı olan bu kampanyalı ürünler, hızlı tükenebileceği için erken saatlerde mağazalara gitmek gerekebilir.