BİM marketlerinde yarın, 18 Nisan 2023 tarihinde, indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak birçok çeşitli gıda ürünü yer alacak. BİM'in 18 Nisan 2023 Salı aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler, müşterilere kampanyalı fiyatlarla sunulacak. Müşteriler, BİM marketlerindeki indirimli ürünlerden faydalanarak, ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılayabilecekler. Ancak stoklarla sınırlı olan bu kampanyalı ürünler, hızlı tükenebileceği için erken saatlerde mağazalara gitmek gerekebilir.
Aktüel
19 Nisan 2023 - 00:30
Bayram ikramiyesini çeken BİM'e koşacak! Tavuktan şekere, yoğurttan peynire Salı indirimi başladı
Yarın BİM marketlerinde indirimli fiyatlarla satışa çıkacak olan ürünler arasında tavuk, tereyağı, yoğurt, süt ve daha birçok gıda ürünü bulunuyor. Bu indirimli ürünler, BİM marketlerin raflarında yerini alacak ve müşterilere çeşitli fırsatlar sunacak. Ayrıca diğer pek çok gıda ürünü de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıntılar haberimizde...
Aktüel
19 Nisan 2023 - 00:30