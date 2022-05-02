YAŞAM
02 Mayıs 2022 - 09:59

Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde trafik yoğunluğu yüzde 1 olurken tüm yollar bomboş kaldı.

YAŞAM
02 Mayıs 2022 - 09:59
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Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Bu sene İstanbul’da bayram yoğunluğu yoktu.Her sene yaşanan trafik yoğunluğu bu sene gözükmezken yollar bomboş kaldı. Vatandaşların tatillerini bu sene İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında ölçülen İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.Araç trafiğinin akıcı olduğu İstanbul’da ana arterlerde yoğunluk gözükmedi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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