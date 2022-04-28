Bayram öncesi benzine zam

Küresel piyasalarda petrol krizi devam ederken brent petrolün varil fiyatından yaşanan dalgalanmalar sonucu akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.



Benzine 85 kuruş zam

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin pompa fiyatına yaklaşık 85 kuruş zam geleceği açıklandı.Benzin fiyatlarına gelecek zamda artan brent petrol fiyatları ve dolar kurunun artışının etkisi oldu.



İstanbul'da 19,01 TL seviyelerinde benzin fiyatı son gelecek zamla beraber 20 TL sınırına yaklaşacak. bursahakimiyet'ten alınan habere göre; Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu artışlar sürücüleri zor durumda bırakırken akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar zincirleme olarak birçok sektörde de zamların gelmesinde önemli bir etken oluyor.



İstanbul'da benzin fiyatı 19,01 TL, Ankara'da benzin fiyatı 19,13 TL, İzmir'de benzin fiyatı 19,15 TL, Antalya'da benzin fiyatı 19,26 TL'den satılıyor.