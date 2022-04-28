EKONOMİ
28 Nisan 2022 - 16:18
Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 16:22

Bayram öncesi benzine zam

Son günlerde brent petrolün varil fiyatından yaşanan dalgalanmalar sonucu benzinin pompa fiyatına yaklaşık 85 kuruş zam geleceği açıklandı.

EKONOMİ
28 Nisan 2022 - 16:18
Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 16:22
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Bayram öncesi benzine zam
Küresel piyasalarda petrol krizi devam ederken brent petrolün varil fiyatından yaşanan dalgalanmalar sonucu akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. 

Benzine 85 kuruş zam
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin pompa fiyatına yaklaşık 85 kuruş zam geleceği açıklandı.Benzin fiyatlarına gelecek zamda artan brent petrol fiyatları ve dolar kurunun artışının etkisi oldu.

İstanbul'da 19,01 TL seviyelerinde benzin fiyatı son gelecek zamla beraber 20 TL sınırına yaklaşacak. bursahakimiyet'ten alınan habere göre; Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu artışlar sürücüleri zor durumda bırakırken akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar zincirleme olarak birçok sektörde de zamların gelmesinde önemli bir etken oluyor.

İstanbul'da benzin fiyatı 19,01 TL, Ankara'da benzin fiyatı 19,13 TL, İzmir'de benzin fiyatı 19,15 TL, Antalya'da benzin fiyatı 19,26 TL'den satılıyor.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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