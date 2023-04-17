Bayram öncesi büyük kampanya geldi! O bankada hesabı olanlara faizsiz 20.000 TL kredi müjdesi!

10 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyası sunulurken Garanti Bankası müşterisi olanlara imkan verildi. 13-20 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan Garanti Bankası üzerinden kampanya duyurusu yapıldı. Garanti BBVA mobil uygulaması indirilerek başvurular tamamlanıyor. 10 bin TL'ye kadar nakit para alacaklara şartlar açıklandı.
GARANTİ BANKASI KREDİ KAMPANYASI13-30 Nisan arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” butonuna basılarak kampanyadan faydalanabilirsiniz.
Mobil uygulama üzerinden Garanti Bankası müşterisi olduktan sonra 5 gün içerisinde faizsiz kredi başvuru yapılabilir.
Garanti Bankası mobil ve internet üzerinde tamamlanarak kredi başvuru yapılır. Şubelerde geçerli kredi kampanyası yoktur. İnternet kanalından 1.000 TL maksimum kredi tutarı 10 bin TL olarak 12 ay vadesi vardır. Müşteri bazlı olan kampanyada gerçek kişiler ve şahıs firmaları yararlanabilir. Kampanya tarihleri arasında dijital üzerinden müşteri olunurken kurye süreci aktarılarak müşteri olma süreçleri kampanya tarihinden sonra tamamlanarak faydalanabilirsiniz.