Bayram öncesi dev zam duyuruldu! Bu fiyatlara asla güç yetmez: 1 günde 750 TL'ye yükseldi: Vatandaş isyan etti!







YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ZAM GELDİ











AKARYAKITA ZAM YOK, BİLETLERE VAR







UÇAK FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Ramazan Bayramı öncesinde farklı illerde tatil yapacak olan vatandaşlar, uçak ve otobüs biletleri için araştırmalarını sürdürüyorlar. Bu yoğunluk, şehirlerarası ulaşım fiyatlarında yüzde 40-50 arasında bir zam artışına neden oldu. Son gelişmelere göre, otobüs ve uçak bileti fiyatları da bu artıştan etkilendi. İşte zamların detayları... Ramazan Bayramı yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir bayram hareketliliği yaşanıyor. Farklı illerde tatil yapacak olan vatandaşlar, bilet fiyatlarını araştırıp ulaşım tercihlerine karar verirken, zamlı ulaşım fiyatlarıyla karşılaşıyorlar. Bayram öncesi otobüs bileti ve uçak bileti fiyatları da bu artıştan etkileniyor.Edinilen bilgiler doğrultusunda, karayolu ulaşımında bayram öncesi ve bayram haftası arasında fiyatlar yüzde 50'nin üzerinde arttı. Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 Lira iken, 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 Liraya çıktı. Ayrıca, mesafe arttıkça fiyatların daha da yükseldiği belirtildi. Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılan bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 450 Lira iken, 14 Nisan günü yüzde 66 oranında zam yapılarak bilet fiyatı 750 Liraya yükseldi. Fiyat değişimlerinin pek çok firmada benzer olduğu da belirtildi.Haberde, otobüs bilet fiyatlarının akaryakıt maliyetlerine bağlı olduğu bilgisi verildi. Ancak son bir ay içinde motorin fiyatlarında önemli bir değişiklik olmadığı, litre fiyatının neredeyse sabit kaldığı belirtildi. Verilere göre, 14 Mart'ta 21.63 Lira olan litre fiyatı, ay içinde 19.66 Liraya kadar düştü ve 11 Nisan itibarıyla 21.1 Liraya yükseldi. Bununla birlikte, son bir ayda akaryakıt maliyetlerinde önemli bir artış olmadığı ve fiyat değişikliklerinin başka nedenlere dayandığı belirtildi.Bayram öncesi seyahat edecekler, uçak bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. Bir havayolu şirketinde, İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasındaki yolculuğun fiyatı, 13 Nisan'da bin 163 Lira iken 14 Nisan'da aynı fiyatta kalmış. Bayram haftasında fiyatların bin 600 Liraya kadar çıktığı görülmüş olsa da, otobüs bileti fiyatlarındaki oranın altında bir zam oranı olduğu kaydedilmiş. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e gerçekleştirilecek olan uçak yolculuğunda, başka bir havayolu şirketi seçilirse, 13 Nisan'da bileti fiyatı bin 24 Lira iken 14 Nisan'da bin 400 Liraya çıktığı görülüyor. Bu biletin bir günde yüzde 40 zamlandığı belirtiliyor.