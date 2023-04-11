Bayram öncesi hükümetten şeker tadında yardım! Başvuran o kişilere 2.993 TL para ödenecek: Kimlik kartını gösteren parasını alacak







HÜKÜMETTEN BÜYÜK MÜJDE! BAYRAMDAN ÖNCE 2 BİN 992 LİRA YARDIM PARASI VERİLECEK! 2 BİN 992 LİRA PARANIZI ATM'DEN ÇEKİN!







MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen destek ödemeleri halen devam etmektedir. Devlet sosyal yardım ödemelerine yenisini ekledi. Detaylar haberimizde…Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazi taşıyan özel belediye otobüsleri ile deniz ulaşım araçları sahiplerine para ödemeden sağlanan aylık gelir desteği miktarı artırıldı. İşte artan rakamlar…Bugün Resmi Gazete'de "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ödemelerin miktarını düzenleyen maddelerde değişiklik yapıldı. Bu nedenle, şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren her bir özel deniz ulaşım aracı için aylık 1500 TL, olan destek ödeme 2.250 Türk lirası oldu. Ankara ve İstanbul metropoliten alanlarında ise kentsel toplu ulaşım hizmeti veren her bir ulaşım aracı için 1.995 Türk lirası destek ödenmekte olan ücret 2.992 lira 50 kuruşa yükseldi. Ayrıca, diğer büyükşehirlerde şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren ulaşım aracı başına aylık 1.500 lira olan destek ödeme aylık 2.250 Türk lirasına, büyükşehir dışı şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren ulaşım aracı başına ise aylık yardım ödeneği 1.200 Türk lirası iken 1.800 Türk lirası olmuştur