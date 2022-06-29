Bayram öncesi müjde! En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerde en düşük emekli maaşı netleşmiş oldu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber Bayram öncesi müjdelendi.
En Düşük Emekli Maaşı belirlendi
Yapılan görüşmeler sonrasında verilen karar sonrasında en düşük emekli maaşı ocak ayında 2 bin 500 lira iken yapılan son zam ile 3 bin500 liraya yükseldi.
Memur ve Emeklilere Temmuz zammı
TBMM Plan Bütçe Komisyonun da görüşülen torba yasa ile emekli ve memurların zam oranları belli oldu. Temmuz ayında emekli ve memurlara yüzde 40 zam yapılması planlanıyor. Alınan kararın netliği TUİK verilerinin netleşmesi ile belli olacak. Verilerin 4 Temmuz günü netleşmesi bekleniyor.
Asgari ücret ara zam kararı
Asgari ücret için beklenen zam ise yarın belli olacak. Merakla beklenen kararda Asgari ücret alan kişilerin net maaşları yarın açıklanacak.