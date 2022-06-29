casino siteleritarafbet
EKONOMİ
29 Haziran 2022 - 22:29

Bayram öncesi müjde! En düşük emekli maaşı belli oldu

Bayram öncesi verilen müjdeyle en düşük emekli maaşı açıklandı.

EKONOMİ
29 Haziran 2022 - 22:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bayram öncesi müjde! En düşük emekli maaşı belli oldu


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerde en düşük emekli maaşı netleşmiş oldu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber Bayram öncesi müjdelendi.



En Düşük Emekli Maaşı belirlendi
Yapılan görüşmeler sonrasında verilen karar sonrasında en düşük emekli maaşı ocak ayında 2 bin 500 lira iken yapılan son zam ile 3 bin500 liraya yükseldi.
Memur ve Emeklilere Temmuz zammı 
TBMM Plan Bütçe Komisyonun da görüşülen torba yasa ile emekli ve memurların zam oranları belli oldu. Temmuz ayında emekli ve memurlara yüzde 40 zam yapılması planlanıyor. Alınan kararın netliği TUİK verilerinin netleşmesi ile belli olacak. Verilerin 4 Temmuz günü netleşmesi bekleniyor.
Asgari ücret ara zam kararı
Asgari ücret için beklenen zam ise yarın belli olacak. Merakla beklenen kararda Asgari ücret alan kişilerin net maaşları yarın açıklanacak. 
 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor
Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor
Dogecoin Satın Almak İstiyorsanız Bilmeniz Gerekenler
Dogecoin Satın Almak İstiyorsanız Bilmeniz Gerekenler
Son Haberler
Malatya'da gerçekleşen deprem korkuttu
Malatya'da gerçekleşen deprem korkuttu
Ali Ağaoğlu kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Ali Ağaoğlu kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 ölü
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 ölü
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı
Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi
Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi
Katilin bulunduğu yer şok etti
Katilin bulunduğu yer şok etti
Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?
Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!