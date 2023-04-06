Bayram öncesi nakde sıkışanlara müjde! Kamu bankası 90 gün ödemesiz 125.000 TL ihtiyaç kredisi verecek!

Maddi sıkıntı yaşayan kişiler için güzel bir haber: Vakıfbank, acil nakit ihtiyacı olanlara 125.000 TL'ye kadar, 36 ay vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi veriyor. Banka, kredi ödemelerine 3 ay erteleme imkanı da sunuyor. Ayrıntılar haberimizin devamında...
UYGUN KREDİ İMKANLARI
Vakıfbank, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ile dikkat çekiyor ve nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara uygun kredi imkanları sunuyor. Yeni kampanyası kapsamında, 3.000 TL ila 125.000 TL arasında değişen miktarlarda ve 36 aya kadar vade imkanı ile ihtiyaç kredisi veriyor. Kampanyanın uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile dikkat çektiği belirtiliyor. Vakıfbank, emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanlarına kredi verme imkanı sunuyor.