Kredi
06 Nisan 2023 - 20:30

Bayram öncesi nakde sıkışanlara müjde! Kamu bankası 90 gün ödemesiz 125.000 TL ihtiyaç kredisi verecek!

Maddi sıkıntı yaşayan kişiler için güzel bir haber: Vakıfbank, acil nakit ihtiyacı olanlara 125.000 TL'ye kadar, 36 ay vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi veriyor. Banka, kredi ödemelerine 3 ay erteleme imkanı da sunuyor. Ayrıntılar haberimizin devamında...

Kredi
06 Nisan 2023 - 20:30
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Bayram öncesi nakde sıkışanlara müjde! Kamu bankası 90 gün ödemesiz 125.000 TL ihtiyaç kredisi verecek!
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Maddi sıkıntı yaşayan kişiler için güzel bir haber: Vakıfbank, acil nakit ihtiyacı olanlara 125.000 TL'ye kadar, 36 ay vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi veriyor. Banka, kredi ödemelerine 3 ay erteleme imkanı da sunuyor. Ayrıntılar haberimizin devamında...

UYGUN KREDİ İMKANLARI

vakıfbank



Vakıfbank, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ile dikkat çekiyor ve nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara uygun kredi imkanları sunuyor. Yeni kampanyası kapsamında, 3.000 TL ila 125.000 TL arasında değişen miktarlarda ve 36 aya kadar vade imkanı ile ihtiyaç kredisi veriyor. Kampanyanın uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile dikkat çektiği belirtiliyor. Vakıfbank, emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanlarına kredi verme imkanı sunuyor.

KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PARA

Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranları, talep edilen kredi miktarına ve vadesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, başlangıç ​​faiz oranı %1,57'dir. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi için aylık eşit taksitli, artan-azalan taksitli veya 3 ayda bir eşit taksitli ödeme planları sunmaktadır. Başvurular, SMS yoluyla yapılabilir. Başvuru yapmak için, "KREDI" yazarak aralarında boşluk bırakarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazarak ardından doğum tarihinizi ve aylık gelir bilginizi yazarak 57-24'e kısa mesaj göndermeniz yeterlidir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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