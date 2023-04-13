Denizbank, Ramazan Bayramı kapsamında özel bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde, kredi kartı olmayan veya yeni müşteriler 1 Nisan 2023 ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında bireysel kredi kartı başvurusu yaparak 10.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans alabilecekler. Ayrıca, 6 ay vade fırsatı da sunulacak. Ancak, kredi kartı onayı gerekiyor ve Net Kart başvuruları kampanyaya dahil edilmiyor. Bu kampanya, Ramazan Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Kredi
13 Nisan 2023 - 09:45
Bayram öncesi nakite sıkışanlar dikkat! O banka 20.000 TL trink kredi veriyor: Başvuru tarihine dikkat!
Denizbank, Ramazan Bayramı öncesinde nakde sıkışan vatandaşlar için 20 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında 20 bin TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz ve 10 bin TL’si taksitli nakit avans olarak verilecek. Ayrıntılar haberimizde...
Kredi
13 Nisan 2023 - 09:45
KAMPANYA DETAYLARI
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