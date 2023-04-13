Kredi
13 Nisan 2023 - 09:45

Bayram öncesi nakite sıkışanlar dikkat! O banka 20.000 TL trink kredi veriyor: Başvuru tarihine dikkat!

Denizbank, Ramazan Bayramı öncesinde nakde sıkışan vatandaşlar için 20 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında 20 bin TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz ve 10 bin TL’si taksitli nakit avans olarak verilecek. Ayrıntılar haberimizde...

Kredi
13 Nisan 2023 - 09:45
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Bayram öncesi nakite sıkışanlar dikkat! O banka 20.000 TL trink kredi veriyor: Başvuru tarihine dikkat!


Denizbank, Ramazan Bayramı kapsamında özel bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde, kredi kartı olmayan veya yeni müşteriler 1 Nisan 2023 ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında bireysel kredi kartı başvurusu yaparak 10.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans alabilecekler. Ayrıca, 6 ay vade fırsatı da sunulacak. Ancak, kredi kartı onayı gerekiyor ve Net Kart başvuruları kampanyaya dahil edilmiyor. Bu kampanya, Ramazan Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

KAMPANYA DETAYLARI

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Denizbank, Ramazan Bayramı öncesinde 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 10 bin TL'lik iki ödeme paketi sunulacak ve toplamda 20 bin TL destek ödemesi yapılacak. Ayrıca kampanya dahilinde faizsiz olarak 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Kampanyadan faydalanmak için başvuruların dijital kanallardan gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kampanya tarihleri 5 Nisan 2023 ile 5 Mayıs 2023 arasında olacak ve sadece yeni müşteriler için geçerli olacak. Denizbank ayrıca, 20 bin TL'lik kredinin diğer 10 bin TL'sini taksitli nakit avans şeklinde sağlayacak. Başvuru için kredi kartı onayı aranacak ve Net Kart başvuruları kampanyaya dahil edilmeyecek.



EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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