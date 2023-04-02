Bayram öncesi paraya sıkışanlara 10 maaş kredi müjdesi! Kamu bankaları muslukları açtı: Emekli, çalışan...

Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl emekli maaşları ve bankaların yapmış olduğu promosyon kampanyaları ile bayram ettiler. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya da kamu bankalarından geldi. Detaylar haberimizde…
EMEKLİLERE PTT, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK ÜZERİNDEN SGK’LI EMEKLİYE 10 MAAŞ FAİZSİZ KREDİ 2023 MÜJDESİ… PARA MUSLUKLARI FORA EDİLDİ!
Emekli vatandaşların aldıkları düşük emekli maaşları ekonomik kriz zamanında geçim sıkıntısı yaşamalarına sebebiyet vermektedir. Ancak kamu ve özel bankaların çabaları sayesinde birçok emekli nakit ihtiyacını karşılayabilmektedir. Kamu bankalarının faizsiz kredi
kampanyaları bir zamanlar emeklilerin mali sıkıntılarına çare olmuştu. Şimdilerde benzer bir kampanyanın yapılacağına dair söylentiler dolaşıyor. İşte emeklilere yönelik kampanyalar hakkında detaylar haberimizde…
FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI
Emeklilere sunulan kampanya kapsamında 10 kişiye kadar maaş üzerinden kredi verilecek olup, dileyen 50.000 TL'ye kadar kredi çekebilecek. Ödeme vadeleri 36 aya kadar vade olarak belirtilmiştir. Ancak bazı kaynaklar kampanyanın gündemde olmasına rağmen nakit avans ile daha az olumlu yanıt aldığını söylüyor. Nakit avans verilirse emekliler en fazla üç maaşa kadar alabilirler. Ödemeler çok çeşitli vadelerde mevcuttur ve emekliler ödeme güçlerine göre seçim yapabilirler. Nakit Avans kampanyası için herhangi bir ek belge gerekmemektedir ve her başvuru sahibi bu fırsattan yararlanabilir.
KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halk bankasının mobil bankacılık hizmeti veya internet bankacılığı hizmeti aracılığıyla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca direkt şubeye gitmek isteyenler de kredi alabiliyor. Bir kredi kampanyasında güzel bir haber
varsa bu kampanya krediye hızlı tepki verir. Talepte bulunan herkes 3 gün içinde yanıt alacak ve yatırılan parayı hesabından hemen çekebilecek veya banka borcuna karşı doğrudan kredi çekebilecektir.