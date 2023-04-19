Bayram öncesi yüzler gülecek: Rekor kampanyayla sıfır araç sahibi olmak artık çok kolay!







O MARKADAN BÜYÜK ARAÇ KAMPANYASI







Araç sahibi olma hayali kuran ancak fiyatlar sebebiyle alamayan vatandaşlar için o markadan büyük kampanya haberi geldi. Peki hangi marka kampanya başlattı? Şartlar neler? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sıfır araç piyasasında yaşanan büyük artışlar nedeniyle vatandaş araç alma hayallerini rafa kaldırmak zorunda kalıyordu. Ancak Fiat tarafından yapılan duyurulara göre yeni bir kampanya başladı ve Egea ve Doblo model araçlarda ÖTV muafiyeti başlatıldı. Kampanya kapsamında ÖTV muafiyeti olan araçlar 295 bin 100 TL fiyatlarla satışa sunulacak. Fiat tarafından kampanyaya dahil olan araçlar ve fiyatlar şu şekilde;-Fiat Doblo Combi Easy model 425 bin 400 TL -Fiat Doblo Combi Safeline model 444 bin 600 TL -Fiat Doblo Combi Premio Plus model 467 bin 200 TL -Fiat Doblo Combi Trekking model 475 bin 900 TL -Fiat Doblo Combi Easy Maxi model 475 bin 900 TL -Fiat Doblo Combi Safeine Maxi model 452 bin 400 TL -Fiat Doblo Combi Premio Plus Maxi model 475 bin TL