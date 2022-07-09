Dün saat 16.00 sularında Bursa'nın Harmancık ilçesinin çevreyolunda korkunç bir Kaza meydana geldi. Kütahya tarafına giden yolda Yaşar Korol'un kullandığı 10 DDZ 43 plakalı araç kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza yapan aracın içinde Yaşar Korol'un eşi Hacer Korol ve çocukları Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah (6) ve Hatice Korol yaralandı. Ambulansların olay yerine intikal etmesi ile yaralılar hemen Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar arasındaki Hatice bebek tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 18:42
Bayram öncesinde akıl almaz kaza! 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Bayram öncesinde yaşanan bir kaza sonucu 6 aylık bebeğin ölümü duyanların kanını dondurdu. Dün saat 16.00 civarlarında yaşanan trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden bebeğin yanı sıra bir sürü de yararlı vatandaş olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 18:42