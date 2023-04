Bayram ortasında nakit para müjdesi! 4A 4B 4C emeklilerine müjde: 15.000 TL alacaksınız

15 BİN TL YATACAK







Emekli vatandaşlar Nisan ayında yapılacak ödemelerle az da olsa rahatlamayı beklerken müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Tam 15 bin TL ödeme yapılıyor! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.14 Mayıs seçimine sayılı günler kala seçim vaatleri de hızla devam ediyor. CHP tarafından yapılan açıklamalar kapsamında seçim sonrasında bayram öncesi emeklilerin hesaplarına 15 bin TL emekli ikramiyesi yatırılacak. Aynı zamanda seçim sonrasında kısa süre içinde 100 bin öğretmen ataması yapılacak.Veli Ağbaba tarafından yapılan açıklamaya göre esnaf ve çiftçi vatandaşın kredi borcunun faizleri de tamamen silinecek. Ağbaba, en büyük banknotun 2009 senesinde çıktığını ve dolar kurunun o dönemler 1.52 TL olduğunu, 200 TL ile o zamanlar 131 dolar alınırken bugün sadece 10 dolar alınabildiğini belirtti. Aynı zamanda 2009 senesinde 200 TL ile 41 kilogram pirinç alınabilirken şu an vatandaş ülkenin en büyük banknotuyla sadece 4 kilogram pirinç alabiliyor. 14 sene önce 200 TL banknotla 10 kilogram et alınabilirken şu an sadece 600 gram et alınabiliyor.