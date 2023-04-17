Bayram planları rafa kalktı! Meteoroloji tarih verdi: 81 ilde etkili olacak







YAĞIŞLI HAVA ÜLKEYE GİRİŞ YAPIYOR















Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak haftanın ortasından itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in batısında sağanak yağış bekleniyor.Çarşamba günü başlayacak olan yağışların perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışların etkisiyle düşeceği ve rüzgarın da kuvvetli olabileceği uyarısında bulunuldu.Bayram tatili süresince tüm yurtta yağışlı bir hava bekleniyor. Bu yağışların zaman zaman şiddetli olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle seyahat edecek olan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve hava durumunu takip etmeleri önerilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte, vatandaşlarımızın sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Sıcaklık artışlarına karşı güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su tüketmek ve serin ortamlarda bulunmak gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca, yoğun yağışlara karşı da tedbirli olunması gerekmektedir. Özellikle sel baskınları, taşkınlar ve benzeri doğal afetlerin oluşma ihtimaline karşı yetkililerin uyarılarını takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.Birinci ve ikinci günlerde, Türkiye genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. İşte bölgelere göre hava durumu raporları: Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgede yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların, özellikle Batı Marmara bölgesinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi: Bölgenin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak Muğla hariç, bazı yerlerde sağanak yağışlar görülebilir. Akdeniz Bölgesi: Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu bölgede de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi: Kuzeybatı kesimlerinde ve Yozgat, Kayseri ve Sivas çevresinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde de yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Türkiye'nin doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor ve özellikle 2-3 derece azalması öngörülüyor. Ancak, batı bölgelerinde ise hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif esmesi tahmin ediliyor.Batı Karadeniz Bölgesi: Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz ile Giresun çevresinde yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ancak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi: Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.