Bayrama bir ay kala emekli ikramiyesi belli oldu! Emekliler zil takıp oynayacak: O miktar kesintisiz hesaplara yatacak







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLARI







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında emekli bayram ikramiyeleri yer alıyor. Emekliler bu sene bayram ikramiyelerinde büyük bir artış talep ediyor. Peki bu sene bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün tarafından yapılan açıklamalara göre emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinde yapılacak zam ile ilgili büyük bir artış yapılması için çabaladıklarını, 2018 senesinde 1000 TL olarak verilen ikramiyeye 2021 senesinde yüzde 10 artış yapılarak 1100 TL olduğu belirtildi.Kazım Ergün, 2018 senesinde asgari ücretin 2 bin 20 TL olduğunu, bu sene 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 12.93'üne denk geldiğini, asgari ücrete kıyaslanarak bir hesap yapılırsa emekli ikramiyelerinin bu sene 4 bin 253 TL olarak yatırılması gerektiğini söyledi. Ergün aynı zamanda ülkede artan enflasyonun da emeklileri artırdığını, 2018 senesinde 1000 TL ikramiyeler üç çeyrek altın alındığını, bugün 1100 TL ile gram altın bile alınmadığını, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL iken bayram ikramiyesinin de bu tutarda verilmesini talep ettiklerini söyledi. En düşük emekli maaşı üzerinden bayram ikramiyesi yatırılmasının sosyal devlet gereği olduğunu, emeklilerin devletten böyle bir beklentisi olduğunu belirtti. Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan günü başlayacak ve bayram ikramiyelerinin bayramdan birkaç gün öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına yatması bekleniyor.