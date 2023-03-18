Bayrama ramak kala emeklilerin başını döndüren rakam ve tarih verildi! Emekli ikramiyesi o tarihte hesapta: Tam zamanında yatıyor!













EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılda 2 defa emeklilerin hesaplarına ikramiye geçiyor. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala emekliler bayram ikramiyelerini öğrenmek için bekliyor. 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarihler belli oluyor. İşte 2023 emekli ikramiyesi tarihleri...Milyonlarca emekli, bugünün enflasyonunun kendilerini daha çok etkileyeceği bir dönemde ikramiye bekliyor. Bayramlarda nefes almalarını sağlayan emeklilik ikramiyeleri yılda iki kez yapılmaktadır. Yüzde 30 zamla "2023 emekli bayram ikramiyesi artırılacak mı?" sorusu merak konusuydu. 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli maaşları ne zaman ödenecek? EYT’liler bayram ikramiyesini alıyor mu? İşte detaylar…3 Mart 2023 tarihinden itibaren emeliliğe hak kazanan EYT'liler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez emeklilere ödenen ikramiyeden de yararlanacak. Ancak, bunun için başvurmaları ve emekli maaşı almaları gerekiyordu. Mart ayında başvuran emeklilere ödemeler yapılıyor.Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği cevap bu. Son yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tatilden bir hafta önce ödenen ikramiyelerin bu şekilde ödenmesini bekliyor. Yani 2023 emekli ikramiyesi için son ödeme tarihinin 13 Nisan olması bekleniyor.Geçen yıl 1100 Türk Lirası olan ücretin %30'luk artış ve enflasyon dikkate alındığında 2023'te artması bekleniyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.