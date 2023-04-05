Bayrama sayılı günler kala açıldı! Bayram harçlığı başvuru şartları duyuruldu: İhtiyaç sahiplerine verilecek!

İhtiyaç sahibi insanlar internet üzerinden yapılan ödemeleri yakından takip ediyor. Peki bayram harçlığı nasıl alınır? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAYRAM HARÇLIĞI NASIL ALINIRİhtiyaç sahibi insanlar için farklı kurumlar bayram harçlığı ödemesi yapıyor. Bu kurumlardan biri de Deniz Feneri Derneği. Deniz Feneri Derneği bayram harçlıklarını özellikle yetim ve öksüz çocuklara veriyor. Bayramı maddi anlamda daha rahat geçirmeleri sağlanarak bayram harçlığı ödemesi yapılıyor. Aynı zamanda maddi durumu iyi insanlar da bağış yaparak bayram harçlıklarına katkıda bulunabiliyor. Başvurular Deniz Feneri Derneği şubelerine giderek ya da telefon yoluyla yapılabiliyor. Bayram harçlığı başvurusu yaparken talep edilen bilgiler derneğe veriliyor. Deniz Feneri Derneği'ne bayram harçlığı verilmesi için katkı sağlamak isteyen insanlar 5560 numarasına HARÇLIK yazıp göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor. Daha yüksek miktarda bağış yapacak kişiler ise IBAN numarasına gönderim sağlayabiliyor. Bazı iddialara göre e-Devlet sistemi üzerinden de bayram harçlığı için başvuru yapılabileceği konuşulsa da e-Devlet ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu an verilen bir ödeme bulunmuyor. Sosyal destek ödemeleri için e-Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediye, dernekler tarafından yapılan ödemeler öğrenilebilir. Aynı zamanda bayram harçlıkları ile ilgili insanların dikkat etmesi gereken durumlar da ortaya çıkıyor.
Son dönemlerde bayram harçlıkları ile ilgili sosyal medya üzerinde dolandırıcılar ortaya çıkarak insanların kimlik ve kredi kartı bilgilerini istiyor. Kredi kartı bilgileri verildikten sonra da insanların hesaplarından paraları çalınıyor. Bu sebeple güvenilmeyen kurumlardan başvuru yaparken dikkat etmek gerekiyor. Sosyal destek ödemeleri için de başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti internet sitesine girerek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Aynı zamanda başvurular PTT şubelerinden de yapılabiliyor. Yine sosyal destek ödemeleri için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen kimlikle birlikte gidilerek de yapılabiliyor. Ülkede bulunan birçok dernek de ihtiyaç sahibi insanlara sosyal destek ödemesi yapıyor ve başvurular internet siteleri üzerinden yapılabiliyor. Bağlı olunan il ve ilçelerin belediyelerine de yardımlar için başvuru yapmak mümkün. Kimlik ile belediyeye giderek başvuru formu doldurulması gerekiyor. Son olarak maddi durumu iyi olan insanlar da belediyeler aracılığıyla ödemeler yapabiliyor. Sosyal destek ödemeleri gerek kurumlar gerek kişiler tarafıdan yapılıyor olsa da belirli şartlar aranıyor. İhtiyaç sahibi olunması bu şartların en başında geliyor. Başvuru yapabilecek gruplar şu şekilde belirleniyor; Asgari ücretten daha az geliri olanlar, eşi vefat eden kadınlar, anne ya da babasını kaybeden çocuklar, kronik hastalığı olanlar, evde bakım yapanlar, afetlerden etkilenenler, şehit ve gazi yakınları, çalışma durumu olmayan kişiler sosyal destek ödemelerinden faydalanabiliyor.