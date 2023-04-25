Bayramda çalışan asgari ücretliler dikkat! Bunu yapanlar 2.125 TL ek ödeme alacak!







HEM BAYRAM İZNİ HEM PAZAR İZNİNDE ALINACAK ÜCRET NE?











TOPLAMDA 7.5 GÜN YEVMİYE





Türkiye'de resmi tatil günlerinde çalışan işçilere, günlük çalışma süresini aşmadan çalıştıkları her gün için bir gün fazla mesai ücreti ödenmelidir. Bu uygulama, işçilere bir günü çalışmadan, bir günü de çalışması karşılığı olmak üzere toplamda iki günlük ücretin ödenmesini sağlar. Ancak, iş sözleşmesinde farklı hükümler bulunuyorsa, ödenecek tutar daha da artabilir. Örneğin, bazı iş sözleşmelerinde, resmi tatil günlerinde çalışan işçilere, normal mesai ücretine ek olarak belirli bir yüzde oranında prim veya zam ödemesi yapılabilir.Türkiye'de, ulusal bayram tatil günü ile hafta tatili aynı güne denk gelen işçilere, biri çalışma karşılığı olmaksızın, biri çalışması karşılığı ve bir günlük ücretinin yüzde 50'si de fazla çalışma karşılığı olmak üzere toplamda 2,5 günlük ücret ödenmelidir. Örneğin, Ramazan Bayramı'nda bayramın üçüncü günü Pazar gününe denk gelen bir işçi, haftalık izni bu güne denk geldiğinde, fazla mesai ücreti 2,5 günlük ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Bu düzenleme, ulusal bayram tatil günü ile hafta tatili aynı güne denk gelen işçilere, fazla çalışmaları karşılığında hak ettikleri ek ücreti sağlamak amacıyla yapılmıştır. İşverenler, yasal düzenlemelere uygun olarak işçilere bu ek ücretleri ödemekle yükümlüdür.Türkiye'de bayram tatillerinde çalışan işçilere, bayram arifesi olan bir günde tam yevmiye, bayramın birinci ve ikinci günlerinde çift yevmiye, ve bayramın üçüncü günü hafta tatiline denk geldiğinde 2.5 yevmiye ödenmelidir. Böylece toplamda 7.5 günlük yevmiye ödenmiş olur. Örneğin, asgari ücretle çalışan bir işçinin 7.5 günlük mesai ücreti, günlük brüt rakamı 333,60 TL ve net rakamı 283,53 TL olan asgari ücretten hesaplanır. Dolayısıyla, 7.5 günlük mesai sonucunda en düşük ödenecek rakam 2.126 TL olacaktır. Örneğin, haftada 5 gün çalışılan bir işyerinde günlük yasal çalışma süresi 9 saattir, haftada 6 gün çalışılan bir işyerinde ise günlük yasal çalışma süresi 7.5 saattir. Fazla çalışma süresi, yüzde 50 oranında zamlı olarak ödenmelidir, bu da yasal düzenlemelere uyan bir uygulamadır.