Bayramda memlekete gitmek mazide kaldı! Otobüs biletleri bu fiyattan başlıyor!

Bayram yaklaşırken her yıl olduğu gibi ulaşım sektöründe zam uygulanması gündeme geldi. Karayolu taşımacılığı özellikle bayram öncesi ve bayram haftası arasında yüzde 50'nin üzerinde fiyat artışlarına sahne oluyor. Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak olan bir otobüs yolculuğunun bilet fiyatı 13 Nisan Perşembe günü 350 TL iken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmadan alınacak biletin fiyatı 500 TL'ye yükseldi. Bu fiyat değişikliği, bileti yalnızca bir gün arayla alınmasına rağmen yüzde 40'ın üzerinde bir artışa işaret ediyor. Mesafe arttıkça, bir günlük zam oranının da arttığı belirtiliyor. 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılan bir otobüs yolculuğunun bilet fiyatı 450 TL iken, 14 Nisan günü aynı bilet fiyatının yüzde 66 artarak 750 TL'ye çıktığı görüldü. Fiyat artışları ve bir günlük fiyat değişimleri pek çok firmada benzerlik gösteriyor.
Otobüs bilet fiyatları konusunda, akaryakıt maliyetinin büyük rol oynadığı biliniyor. Ancak motorin fiyatlarındaki son bir aylık değişime bakıldığında, litre başına fiyatların hemen hemen aynı kaldığı belirtiliyor. Motorin fiyatının son bir ayda 50 kuruş düştüğü, ancak fiyat artışlarının akaryakıt maliyeti kaynaklı olmayabileceği ifade ediliyor.