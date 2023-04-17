Bayramda memlekete gitmek mazide kaldı! Otobüs biletleri bu fiyattan başlıyor!













UÇAK BİLET FİYATLARINDA DURUM NE?





Bayram yaklaşırken her yıl olduğu gibi ulaşım sektöründe zam uygulanması gündeme geldi. Karayolu taşımacılığı özellikle bayram öncesi ve bayram haftası arasında yüzde 50'nin üzerinde fiyat artışlarına sahne oluyor. Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak olan bir otobüs yolculuğunun bilet fiyatı 13 Nisan Perşembe günü 350 TL iken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmadan alınacak biletin fiyatı 500 TL'ye yükseldi. Bu fiyat değişikliği, bileti yalnızca bir gün arayla alınmasına rağmen yüzde 40'ın üzerinde bir artışa işaret ediyor. Mesafe arttıkça, bir günlük zam oranının da arttığı belirtiliyor. 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılan bir otobüs yolculuğunun bilet fiyatı 450 TL iken, 14 Nisan günü aynı bilet fiyatının yüzde 66 artarak 750 TL'ye çıktığı görüldü. Fiyat artışları ve bir günlük fiyat değişimleri pek çok firmada benzerlik gösteriyor.Otobüs bilet fiyatları konusunda, akaryakıt maliyetinin büyük rol oynadığı biliniyor. Ancak motorin fiyatlarındaki son bir aylık değişime bakıldığında, litre başına fiyatların hemen hemen aynı kaldığı belirtiliyor. Motorin fiyatının son bir ayda 50 kuruş düştüğü, ancak fiyat artışlarının akaryakıt maliyeti kaynaklı olmayabileceği ifade ediliyor.Son günlerde bayram öncesi seyahat edecek vatandaşlar uçak bilet fiyatlarını araştırmaktadır. İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasındaki yolculuğun bir havayolu şirketinde 13 Nisan'da öğlen saatlerinde 1.163 TL olduğu, aynı güzergahın 14 Nisan'daki fiyatının da aynı olduğu belirtilmektedir. Ancak bayram haftasında aynı şirketin bu güzergahtaki fiyatları 1600 TL'ye kadar çıkmaktadır. Bununla birlikte, otobüs bileti fiyatlarındaki artış oranının altında kalmaktadır. Diğer bir havayolu şirketinin Sabiha Gökçen Havalimanı-İzmir arasındaki uçak yolculuğu için 13 Nisan'daki bilet fiyatı 1.024 TL iken, 14 Nisan'da aynı yolculuğun fiyatının 1400 TL'ye çıktığı belirtilmektedir. Bu da bir gün içinde %40'a kadar fiyat artışı olduğunu göstermektedir. Özetle, bayram öncesi seyahat edecek vatandaşların uçak bileti fiyatlarında artış yaşandığı görülmektedir. Ancak bazı havayolu şirketlerinin fiyat artış oranı diğerlerine göre daha düşük kalmaktadır. Yaklaşan Bayram öncesi seyahat edecek olanların bütçesi biraz daha zorlanacak gibi görünüyor. Uçak ve otobüs biletleri, Bayram tatili öncesi yükselişe geçti. Ayrıntılar haberimizde...