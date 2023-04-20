Bayramda rahat rahat harçlık dağıtın! Kimlik numarasını bildirene 10.000 TL ödeme yapılacak

10.000 TL nakit destek isteyenler sıfır faizli kredi
imkânı sağlayan İş Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek. Detaylar haberimizde…
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İş Bankası, Ramazan Bayramında vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Banka, 10.000 Türk Lirasına kadar ihtiyaç kredilerinde faizsiz seçenekler sunarak müşterilerini maddi sıkıntıdan uzak tutmayı hedefliyor. İş Bankası müşterisi olabilmenin şartı olan faizsiz ihtiyaç kredisi mevcut olup, başvuru mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. İş Bankası'ndan faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, Maximum Mobil İscep uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Başvurular hızlı bir şekilde tamamlanır ve müşteriler istedikleri zaman faizsiz nakit ödeme alabilirler. Ayrıca müşterilerin nakit ihtiyaçları için 300 Türk Lirasından 10.000 Türk Lirasına kadar faizsiz nakit yardımı yapılmaktadır. İş Bankası'nın faizsiz ihtiyaç kredisi için son başvuru tarihi 30 Nisan. Müşteriler bu nakit yardımı diledikleri zaman kullanabilir ve iki kez kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartına taksit imkânı da mevcuttur. İş Bankası ayrıca müşterilerine 50.000 Türk Lirasına kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sunmaktadır. 12 aya varan taksitlerle kullandırılan kredi, özellikle ilk kez İş Bankası müşterisi olan küçük işletme ve tüccarlara bir avantaj olarak sunulmaktadır. Esnaf ve küçük işletmeler bu sayede Ramazan Bayramı boyunca çalışanlarının ve işyerlerinin maddi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor.
İŞ BANKASI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
İş Bankası'ndan faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilerin banka müşterisi olması gerekmektedir. Başvurular mobil uygulama üzerinden yapılabilmekte, ödemeler müşterinin kredi geçmişine ve diğer bankacılık işlemlerine göre gerçekleştirilmektedir. İş Bankası, Ramazan ayında nakit sıkıntısı yaşamamak için müşterilerine faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Banka, bu müşteri kredisi kapsamında başvuru sahiplerine faizsiz 10.000 TL'ye kadar nakit para yatırma fırsatı sunuyor. İşCep mobil uygulaması üzerinden nakit yardımına başvurmak çok kolay. Hızlı başvuru ve faizsiz ihtiyaç kredisi kapsamında, kullandırım yapılmadan önce başvuru sahibinin kredi değerliliği ve diğer bankacılık işlemleri dikkate alınmaktadır. Bu sayede müşterinin durumuna göre ödeme planı belirlenir. Ayrıca müşteriler, İşCep'in mobil uygulaması üzerinden kredi kartı başvurusu yaptıklarında, fiziki kart teslimini beklemeden mobil uygulama üzerinden para harcama fırsatı yakalamaktadırlar. Faizsiz nakit yardımı isteyenler 30 Nisan'a kadar faizsiz nakit yardımı başvurusunda bulunarak 300 TL ile 10.000 TL arasında iki kez faizsiz nakit yardımı alabilirler. Ayrıca kredi kartlarına 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans, 50.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ise 12 aya varan taksitlerle kullanılabilmektedir. İş Bankası'nın ilk müşterisi olan KOBİ ve tüccarlara ramazan ayında iş ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmeleri için 50 bin TL faizsiz kredi sunulacak. İş Bankası'nın Ramazan Bayramı için müşterilerine sunduğu bu faizsiz ihtiyaç kredisi, vatandaşları bayram tatilinde maddi sıkıntılardan kurtarmak ve tatillerini daha huzurlu hale getirmek için önemli bir yol sağlıyor.