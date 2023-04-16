Bayramda Seyahat edeceklere güzel haber! Resmi Gazete'de yayımlandı toplu taşıma ücretsiz







RAMAZAN BAYRAMI TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ







Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan günü başlayacak. Bayram gelmeden ücretsiz olan seyahat araçları ile ilgili bilgiler de geldi! Peki hangi toplu taşımalar ve yollar ücretsiz olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.21 Nisan günü başlayacak olan Ramazan Bayramı ile ilgili tedbirler ve alınan kararlar Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu. Alınan karara göre 24.00-06.00 saatleri arasında tarım işçilerini taşıyan araçlar şehirler arasında yolculuk yapamayacak. Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarının en yoğun olduğu olarak bilinen 02.00-08.00 saatleri içinde günün ışıklarının yarattığı kaza riski sebebiyle 05.00-07.00 aralarında da şoförler kontrole çağırılarak bilgilendirme yapılacak. Aynı zamanda otobüslerin karıştığı trafik kazalarında yolcuların dışarı savrulmasının önüne geçebilmek için ve şoförlerin cep telefonu kullanımları ile ilgili de bilgi verilecek.Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları için emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi, kask ve koruma gözlüğü için eğitim ve denetim faaliyetleri yapılacak. Bayram süresince çocukların sokaklarda olması düşünülerek yaya kazalarının yaşandığı bölgelerde, yayanın trafik güvenliğini etkileyen park ve beklemelere müsaade edilmeyecek. Yaya kaldırımı, yaya geçidi, kavşak sistemi, engelli rampası üzerinde ve önünde park edilen araçlar çekilecek. Modifiye edilen araç, uygunsuz egzoz kullanımı, ses sistemi kullanımı belirlenen bölge ve saatler içinde tespit edilerek trafikten men edilecek. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olacağı şehitlik, mezarlık, alışveriş merkezlerinde yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alınacak. Aynı zamanda Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan habere göre KGM'ye bağlı olan köprü ve otoyollarda geçiş ücretsiz sağlanacak. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde bayram günü kullanılan toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet verecek.