Bayramda yola çıkmaya hazırlananlara müjde! Akaryakıta çifte indirim geliyor: 00.00'dan sonra başlayacak!

Ekonomik olarak zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde petrol fiyatlarında yaşanılan değişkenlikler de vatandaşın ekonomisine ister istemez yansıyor. Vatandaş bayram nedeni ile akaryakıtta indirim yapılıp yapılmayacağını araştırırken beklenen haber geldi. Detaylar haberimizde…
HEM BENZİN HEM MOTORİN! YOLA ÇIKACAKLAR DEPOYU DOLDURMAK İÇİN BEKLEYİN! AKARYAKITA BAYRAMDA ÇİFTE İNDİRİM… (20 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYATI)
Ramazan Bayramı öncesi akaryakıt fiyatları milyonlarca otomobil sahibi tarafından yakından izlenirken son dakika bir gelişme yaşandı. Yani bu gece hem benzinde hem de motorinde indirim görüyoruz. Peki 20 Nisan 2023 Perşembe güncel benzin motorin fiyatları neler? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için son haberler ve akaryakıt pompa fiyatları detayları… Ramazan ayının son gününde araç sahiplerini sevindirecek mesaj var. Bu haber Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine gidecek olanları sevindirecek. Benzinin litre fiyatı ve motorin (mazot) fiyatı bu gece 00:00'da değişecek! İşte güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili haberler...