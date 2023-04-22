EKONOMİ
22 Nisan 2023 - 12:30

Bayramda yola çıkmaya hazırlananlara müjde! Akaryakıta çifte indirim geliyor: 00.00'dan sonra başlayacak!

Son zamanlarda petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da beraberinde etkilemektedir. Bu sebeple otomobil ve araç sahibi olan vatandaşlar için yakıt masrafları da çok büyük bir önem taşımaktadır. Bayramında gelmesi sebebi ile vatandaş akaryakıta indirim olacak mı sorusunu merak ediyor. İşte detaylar…

EKONOMİ
22 Nisan 2023 - 12:30
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Bayramda yola çıkmaya hazırlananlara müjde! Akaryakıta çifte indirim geliyor: 00.00'dan sonra başlayacak!


Ekonomik olarak zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde petrol fiyatlarında yaşanılan değişkenlikler de vatandaşın ekonomisine ister istemez yansıyor. Vatandaş bayram nedeni ile akaryakıtta indirim yapılıp yapılmayacağını araştırırken beklenen haber geldi. Detaylar haberimizde…

benzin



HEM BENZİN HEM MOTORİN! YOLA ÇIKACAKLAR DEPOYU DOLDURMAK İÇİN BEKLEYİN! AKARYAKITA BAYRAMDA ÇİFTE İNDİRİM… (20 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYATI)

Ramazan Bayramı öncesi akaryakıt fiyatları milyonlarca otomobil sahibi tarafından yakından izlenirken son dakika bir gelişme yaşandı. Yani bu gece hem benzinde hem de motorinde indirim görüyoruz. Peki 20 Nisan 2023 Perşembe güncel benzin motorin fiyatları neler? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için son haberler ve akaryakıt pompa fiyatları detayları…

Ramazan ayının son gününde araç sahiplerini sevindirecek mesaj var. Bu haber Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine gidecek olanları sevindirecek. Benzinin litre fiyatı ve motorin (mazot) fiyatı bu gece 00:00'da değişecek! İşte güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili haberler...

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

5 Nisan'da benzin fiyatlarına 1,12 TL zam yapıldı. Ancak bugün gece yarısından itibaren benzin grubuna 1,21 TL indirim uygulanacağı bilgisi geldi. 11 Nisan'da 67 kuruş yükselen motorin fiyatları bu gece 91 kuruş düşecek.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Dün 84,83 dolara tırmanan Brent ham petrolün varili 83,12 dolardan kapandı. Bugün bir varil Brent petrolü 82 dolar civarında seyrediyor. West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün varili 78 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüş, büyük ölçüde, faiz artırımı beklentilerindeki güçlü ABD doları ve ABD ve Çin'den gelen son ekonomik verilerin talepte toparlanma beklentilerini karşılamamasından kaynaklanıyor.

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 22,45 Türk Lirası

Motorin: 21,08 Türk Lirası

LPG (Otogaz): 10,32 Türk Lirası

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,82 Türk Lirası

Motorin: 21,42 Türk Lirası

LPG (Otogaz): 10,64 Türk Lirası

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,80 Türk Lirası

Motorin: 21,50 Türk Lirası

LPG (Otogaz): 10,39 Türk Lirası

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