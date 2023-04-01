Bayramdan önce cepleri para dolduran duyuru! 30 Nisan'a kadar süre verildi: Vakıfbank kartı olanlar dikkat!

Bankalar Ramazan ayı boyunca çeşitli duyurular yapmaktadır. Vakıfbank bunu internet sitesinde duyurdu. Bu duyuruda üye işyerlerimde yapılacak alışverişlere toplam 400 TL bağış yapılacaktır.
Banka, kampanya hakkında şu detayları paylaşıldı:
VakıfBank World Card ile 25 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında dünya çapında faaliyet gösteren üye firmalardan yapacağınız ilk 400 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerinizde 40 Türk Lirası olmak üzere toplam 400 Türk Lirası Worldpuan kazanacaksınız.
Alımlar WORLD POS'tan yapılmalıdır. Kampanya bir müşteri için geçerlidir. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. Kampanya ile müşteri maksimum 400 Türk Lirası Worldpuan kazanabilir. Kampanyaya katılmak için kredi kartınızın son 6 hanesini bankamızda kayıtlı cep telefonu numarasından "GIDA" yazıp boşluk bırakarak 6635 numarasına gönderebilir veya "Cepte Kazan" hizmetini kullanarak katılabilirsiniz. Katılım için gönderilen kısa mesaj, tüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir. Kampanyaya 25 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında alışveriş yapmadan önce veya sonra katılabilirsiniz. Kampanya, fiziki POS ve çevrimiçi mağazaları içerir. Business Kartlar, Bankomat kartları, nakit çekme ve yurt dışı ödeme işlemleri, iptal, iade ve puan kullanımları kampanya kapsamında değildir. Ürün iadesinde, yüklenen puanlar iade edilir ve ön ödemeli puanların kullanılması nedeniyle satın alma işlemi başarısız olursa, ilgili tutar kartınızdan düşülür. Kampanyada toplanan Worldpuan, 5 Mayıs 2023 tarihine kadar kişisel kredi kartınıza yüklenecek ve ertesi gün kullanılabilecektir. Worldpuanların süresi 5 Haziran 2023'te dolacaktır. Kullanılmayan World Puanlar 6 Haziran 2023 tarihinde iade edilecektir. "Durumunuzu Kontrol Edin" - "Mevcut Harcama" ekranında kampanyanın ilk işleminden sonra geçerli işlemler gösterilecektir. Ekspresskart sahipleri için kampanya katılım ücreti 4,99 Türk Lirasıdır. VakıfBank dilediği zaman kampanyayı sonlandırma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.