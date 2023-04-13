Bayramdan önce cepleri şahlandıran ödeme başladı! Tam 2000 TL listedeki kişilerin hesabına yatacak: e-Devlet'ten başvurular alınmaya başladı!







BAYRAMA ÖZEL SOSYAL DESTEK







Ramazan Bayramı için ailelere destek verilirken sosyal yardım programına dahil edilen 4 kişilik bir aile her ay 1.450 TL'lik nakit yardımı yapılıyor. Ramazan ayı öncesinde bin TL'lik gıda yardımı için para yatırılırken kimlerin nasıl değerleneceğini araştırmaya başladı. Bayram yardımlarından kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılır?3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere sosyal güvencesi olan fakat hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan hanelere verileceği belirtildi. Yılda iki kere gerçekleşen bayramların öncesinde ihtiyaç olmasıyla beraber 12 ay boyunca devam eder.