EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 23:00

Bayramdan önce cepleri şahlandıran ödeme başladı! Tam 2000 TL listedeki kişilerin hesabına yatacak: e-Devlet'ten başvurular alınmaya başladı!

Devlet bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin ceplerini doldurmaya devam ederken 2 bin TL'lik ödemeler için e devlet üzerinden başvurular başladı. Bayram öncesi hesaplara yatırılacak olan nakit yardım için gerekli şartlar ve tüm detaylar...

EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 23:00
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Bayramdan önce cepleri şahlandıran ödeme başladı! Tam 2000 TL listedeki kişilerin hesabına yatacak: e-Devlet'ten başvurular alınmaya başladı!
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Ramazan Bayramı için ailelere destek verilirken sosyal yardım programına dahil edilen 4 kişilik bir aile her ay 1.450 TL'lik nakit yardımı yapılıyor. Ramazan ayı öncesinde bin TL'lik gıda yardımı için para yatırılırken kimlerin nasıl değerleneceğini araştırmaya başladı. Bayram yardımlarından kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılır?

bayrama özel destek ödemesi

BAYRAMA ÖZEL SOSYAL DESTEK



3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere sosyal güvencesi olan fakat hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan hanelere verileceği belirtildi. Yılda iki kere gerçekleşen bayramların öncesinde ihtiyaç olmasıyla beraber 12 ay boyunca devam eder.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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