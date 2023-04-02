Bankalar müşterilerine kampanyalar sunmaya devam ederken şubelere gitmeye gerek kalmadan hesabınız parayla dolacak. Online başvuru yapabileceğiniz ihtiyaç kredileri 5 bin TL limitli olup 36 ay vade ile müşterilerle buluşuyor. Bankalar tarafından belirlenen koşullara uygun olanlara ödenen kredi kampanyasına ilişkin detaylar...
Kredi
02 Nisan 2023 - 09:30
Bayramdan önce nakit para arayanlara müjde! 3 banka hesabı olana 5000 TL ödeme yapacak: Başvurular açıldı!
TC kimlik numarasına bakılarak başvuru yapan herkese 5 bin TL nakit destek sunuldu. Bankalardan peş peşe gelen açıklamalar üzerine ödeme detayları belli oldu. 3 ay ödemesiz kolay ödeme tablosuyla ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank kredi detayları haberimizde.
Kredi
02 Nisan 2023 - 09:30