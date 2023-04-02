Kredi
02 Nisan 2023 - 09:30

Bayramdan önce nakit para arayanlara müjde! 3 banka hesabı olana 5000 TL ödeme yapacak: Başvurular açıldı!

TC kimlik numarasına bakılarak başvuru yapan herkese 5 bin TL nakit destek sunuldu. Bankalardan peş peşe gelen açıklamalar üzerine ödeme detayları belli oldu. 3 ay ödemesiz kolay ödeme tablosuyla ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank kredi detayları haberimizde.

Kredi
02 Nisan 2023 - 09:30
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Bayramdan önce nakit para arayanlara müjde! 3 banka hesabı olana 5000 TL ödeme yapacak: Başvurular açıldı!
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Bankalar müşterilerine kampanyalar sunmaya devam ederken şubelere gitmeye gerek kalmadan hesabınız parayla dolacak. Online başvuru yapabileceğiniz ihtiyaç kredileri 5 bin TL limitli olup 36 ay vade ile müşterilerle buluşuyor. Bankalar tarafından belirlenen koşullara uygun olanlara ödenen kredi kampanyasına ilişkin detaylar...

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için bankanın resmi internet sayfası üzerinden katılım şartları açıklandı. Site üzerinden yapılacak başvuruların onaylanması üzerine anında paralar hesaplara aktarılacak. Başvuru yaparken form üzerinde ki bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde yazmayı ihmal etmeyin. 36 ay vade imkanıyla beraber yapılan taksitlerde ilk 3 ay ödemesiz olarak imkan sunuluyor.



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YAPI KREDİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Banka üzerinde hesabı olanlara mobil uygulamadan verilen 5 bin TL'lik ödemeler için 36 ay vade kolaylığı sağlanırken bankanın sunduğu 5 bin TL'lik kredi ile ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Başvuruda bulunmak isteyenler şubelerden ya da mobil uygulamadan işlemleri tamamlayabilir.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

36 ay vadeli kredi desteği sunulurken banka üzerinde kayıtlı olan cep telefonunun kısa mesaj bölümünden TC kimlik numarası yazılarak 5030'a göndermeniz yeterli olacaktır. Onaylanan kredi için şubelere gitmeye gerek kalmadan hesabınıza aktarılır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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