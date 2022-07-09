YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 14:42

Bayramı hasta geçirecekler dikkat! Bu noktalar bayram boyunca kapalı olacak!

Kurban Bayramı geldi. Bayramı hasta olarak geçirecek bir çok vatandaş için kapalı olan yerleri onlar için haberleştirdik. İşte detaylar...

YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 14:42
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Bayramı hasta geçirecekler dikkat! Bu noktalar bayram boyunca kapalı olacak!


İslam Alemi Kurban Bayramı'nın 1. gününü kutlamaya başladı. Bayram 4 gün sürecek ve tatil 12 Temmuz geceye kadar devam edecek. Bayram günlerini hasta olarak geçirecek vatandaşlar ise stresli. Bu vatandaşların hangi noktalara giremeyeceği ise belli oldu.

Bayramı hasta geçirenler için kapalı olan noktalar

Bayramda kapalı olacak noktalar

Bayramda eczaneler kapalı olacak ama nöbetçi eczaneler ise açık olacak. Bu eczanelerin sayısı ise kısıtlı şekilde belirlendi. Belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyu açık tutulacak ve vatandaşlar buradan gün boyunca ilaçlarını temin edebilecekler.



Sağlık ocakları ise bayram sürecince kapalı kalacak. Randevular bayram sonrasına alınabilecek. Poliklinikler de aynı şekilde bayram vesilesi ile kapalı kalacak. Hastanelerde sadece acil bölümleri hizmet verebilecek...

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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