Bayramı hasta geçirecekler dikkat! Bu noktalar bayram boyunca kapalı olacak!







Bayramı hasta geçirenler için kapalı olan noktalar











İslam Alemi Kurban Bayramı'nın 1. gününü kutlamaya başladı. Bayram 4 gün sürecek ve tatil 12 Temmuz geceye kadar devam edecek. Bayram günlerini hasta olarak geçirecek vatandaşlar ise stresli. Bu vatandaşların hangi noktalara giremeyeceği ise belli oldu.Bayramda eczaneler kapalı olacak ama nöbetçi eczaneler ise açık olacak. Bu eczanelerin sayısı ise kısıtlı şekilde belirlendi. Belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyu açık tutulacak ve vatandaşlar buradan gün boyunca ilaçlarını temin edebilecekler.Sağlık ocakları ise bayram sürecince kapalı kalacak. Randevular bayram sonrasına alınabilecek. Poliklinikler de aynı şekilde bayram vesilesi ile kapalı kalacak. Hastanelerde sadece acil bölümleri hizmet verebilecek...