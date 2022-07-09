Bayramı hasta geçirecekler dikkat! Bu noktalar bayram boyunca kapalı olacak!

İslam Alemi Kurban Bayramı'nın 1. gününü kutlamaya başladı. Bayram 4 gün sürecek ve tatil 12 Temmuz geceye kadar devam edecek. Bayram günlerini hasta olarak geçirecek vatandaşlar ise stresli. Bu vatandaşların hangi noktalara giremeyeceği ise belli oldu.
Bayramı hasta geçirenler için kapalı olan noktalar
Sağlık ocakları ise bayram sürecince kapalı kalacak. Randevular bayram sonrasına alınabilecek. Poliklinikler de aynı şekilde bayram vesilesi ile kapalı kalacak. Hastanelerde sadece acil bölümleri hizmet verebilecek...