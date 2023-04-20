Bayramı yağlı aspiratörle karşılamayın! Bu yöntemle 3 dakikada pırıl pırıl olacak







ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ ARTIK ÇOK KOLAY







İnternet üzerinden temizlik ile ilgili konular sık sık araştırılıyor. Aspiratörlerde olan inatçı yağ lekelerini çıkarmanın yöntemi nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aspiratörlere bulaşan yağ lekeleri kolay kolay çıkmıyor ve insanların korkulu rüyası haline geliyor. Aspiratörlerde olan yağ lekelerini temizlemenin ise kolay bir yöntemi var. 2 şişe soda, aspiratör filtresini koyacak bir kap ve sıcak su ihtiyacınız var. Aspiratör filtresini kabın içine koyup soda ve su ekleyerek kaynatmanız gerekiyor.10 dakika kaynattıktan sonra filtreyi bir fırça yardımıyla durulayarak temizleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise bir çay kaşığı karbonatla yapılıyor. Aspiratör filtresini büyük bir kapta sıcak suyun içine koyarak karbonat ekleyip süngerle temizliğini yapabilirsiniz. Son olarak beyaz sirke ve karbonatla aspiratör temizlenebilir. 1 su bardağı beyaz sirke ve 1 fincan karbonatı kaynayan suyun içine döküp filtreyi de içine koymanız gerekiyor. 10 dakika beklettikten sonra kirler kendiliğinden akmaya başlayacak.