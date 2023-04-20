YAŞAM
20 Nisan 2023 - 01:00

Bayramı yağlı aspiratörle karşılamayın! Bu yöntemle 3 dakikada pırıl pırıl olacak

İnatçı yağ lekeleri insanları zorlamaya devam ederken yeni bir yöntem paylaşıldı. Peki yağ lekeleri nasıl çıkarılır? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Nisan 2023 - 01:00
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Bayramı yağlı aspiratörle karşılamayın! Bu yöntemle 3 dakikada pırıl pırıl olacak
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İnternet üzerinden temizlik ile ilgili konular sık sık araştırılıyor. Aspiratörlerde olan inatçı yağ lekelerini çıkarmanın yöntemi nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ ARTIK ÇOK KOLAY

Aspiratörlere bulaşan yağ lekeleri kolay kolay çıkmıyor ve insanların korkulu rüyası haline geliyor. Aspiratörlerde olan yağ lekelerini temizlemenin ise kolay bir yöntemi var. 2 şişe soda, aspiratör filtresini koyacak bir kap ve sıcak su ihtiyacınız var. Aspiratör filtresini kabın içine koyup soda ve su ekleyerek kaynatmanız gerekiyor. 



Mutfak Aspiratörü Temizliği

10 dakika kaynattıktan sonra filtreyi bir fırça yardımıyla durulayarak temizleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise bir çay kaşığı karbonatla yapılıyor. Aspiratör filtresini büyük bir kapta sıcak suyun içine koyarak karbonat ekleyip süngerle temizliğini yapabilirsiniz. Son olarak beyaz sirke ve karbonatla aspiratör temizlenebilir. 1 su bardağı beyaz sirke ve 1 fincan karbonatı kaynayan suyun içine döküp filtreyi de içine koymanız gerekiyor. 10 dakika beklettikten sonra kirler kendiliğinden akmaya başlayacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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