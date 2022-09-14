DÜNYA
14 Eylül 2022 - 15:29

Bayramov: 'Ermenistan'ın bu provokasyonu barış sürecine ciddi şekilde zarar verdi'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ermenistan ile sınırda yaşanan çatışmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlerde bulunulduğu bir dönemde Ermenistan'ın bu provokasyonunun barış sürecine ciddi şekilde zarar verdiğini izah etti.

DÜNYA
14 Eylül 2022 - 15:29
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Bayramov: 'Ermenistan'ın bu provokasyonu barış sürecine ciddi şekilde zarar verdi'


Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Bakan Bayramov, Abdullahiyan'a Ermenistan'ın uluslararası hukuk ilkelerini, aynı anda üstlendiği yükümlülüklerini büyük oranda ihlal ederek Azerbaycan'a karşı büyük çaplı provokasyonlarda bulunduğu konusunda bilgilendirdi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, askeri personel ve sivillerin güvenliğini tehdit eden bu provokasyona karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından karşı tedbirler alındığını vurgulayan Bayramov, provokasyonun önlenmesi sırasında 50 Azerbaycan askerinin şehit düştüğüne dikkat çekti. Bayramov, işgalden kurtarılan topraklarda büyük imar ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yürütüldüğü, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlerde bulunulduğu bir dönemde Ermenistan'ın bu provokasyonunun barış sürecine ciddi şekilde zarar verdiğini bilgisini verdi.



İran'dan müzakere çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin endişeye kapı araladığını belirterek bölgenin yeni bir çatışmaya hazır olmadığını izah etti. Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığının İran için önemli olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını söyledi. Abdullahiyan, İran'ın bu konuyla alakalı yardıma hazır olduğunu aktardı.

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