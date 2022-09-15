Bayrampaşa’da bir binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm çatıyı sararak bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri hemen binayı boşalttı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere itfaiye, polis ve sağlık personelleri yollandı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Binanın çatısında parasal zarar oluştu. Diğer yandan alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - Davut Has