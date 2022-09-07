YAŞAM
07 Eylül 2022 - 13:21

Baz istasyonundan güpegündüz 90 bin liralık hırsızlık

Gaziantep'te güpegündüz baz istasyonlarından 90 bin liralık malzeme çaldığı öne sürülen şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Kimlik tespitleri yapılarak yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 13:21
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Baz istasyonundan güpegündüz 90 bin liralık hırsızlık


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki kavşaklarda bulunan baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları konusu ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bir kuruma ait baz istasyonundan farklı tarihlerde 90 bin liralık malzeme çaldığı öne sürülen S.K. ve A.K. isimli şahıslar bilgisi verildi. Kimlik tespitleri yapılan şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.



Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken A.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklandı.

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Haber Editörü
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