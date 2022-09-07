Baz istasyonundan güpegündüz 90 bin liralık hırsızlık













Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki kavşaklarda bulunan baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları konusu ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bir kuruma ait baz istasyonundan farklı tarihlerde 90 bin liralık malzeme çaldığı öne sürülen S.K. ve A.K. isimli şahıslar bilgisi verildi. Kimlik tespitleri yapılan şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken A.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklandı.