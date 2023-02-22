











Bazıları hayatını, bazıları yakınlarını kaybetti! İşte Kahramanmaraşlı ünlülerin listesi! Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çevre illeri etkileyen 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketlerinin ardından ünlülerden de ses gelmeye başladı. Ölüm sayısının çok fazla olması nedeniyle, vefat eden vatandaşlar arasında ünlü isimlerde bulunuyor. İşte kimisinin yakınını kaybettiği, kimisinin oyuncu arkadaşını kaybettiği o liste ve detaylar...DEPREM FELAKETİ YANKILARINI SÜRDÜRÜYOR! BAKIN ÖLENLER ARASINDA KİMLER VARMIŞ Kahramanmaraş depremi asrın felaketi olarak nitelendiriliyor. Böyle nitelendirilmesinin sebebi ise 7,7'llik bir şiddette olması ve fay hattının yeryüzüne çok yakın noktada bulunması, ağır hasar tahribata yol açması ve çevre illerini çok fazla etkilemesiydi. 10 İl doğrudan olarak kötü yoldan etkilendi. Bir çok şehirde binalar yıkıldı ve insanlar öldü. Yaralıların sayısı da bir hayli fazla, hastanede yaşam mücadelesini sürdürenler ve felç kalacak depremzedelerde var. Böyle ümitsiz ve çaresiz ortamda ünlü isimlerden de sesler gelmeye başladı. Bir çok kişinin yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay içinden ünlülerin de yakınlarını kaybettiği bilgisi ulaşıldı. Ünlü olan oyuncuların yanında pek çok ünlü de yakınını ve akrabasını kaybetti. İşte depremden zarar gören o ünlü isimler haberimizin ayrıntılarında...İşte Kahramanmaraşlı olup da yakınlarını kaybeden o ünlüler: Mahir İpek Kahramanmaraşlı doğumludur ve pek yakını göçük altında kalmıştır.Soner Sarıkabadayı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğmuştur. Pek çok yakını bu depremde hayatını kaybetmiştir.Turabi aslen kahramanmaraşlı'dır. Afşin ilçesi oğlakkaya köyünden olan şarkıcı da yakınlarını kaybetmiştir.Oyuncu Kerimhan Duman'da Kahramanmaraşlıdır.Şarkıcı Kıraç ve komedyen Cem Özer'de Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesindedirler.