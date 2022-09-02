YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:50

Bbp Lideri Destici: "Öğretmenlerimizin Kendilerini Terör Örgütlerinin Uzantılarından Ayırması Lazım"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Öğretmenlerimizin, kendilerini terör örgütlerinin uzantılarından, bu aşırı marjinal sol gruplardan ayırmaları lazım” dedi.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:50
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Bbp Lideri Destici: “Öğretmenlerimizin Kendilerini Terör Örgütlerinin Uzantılarından Ayırması Lazım”



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Destici, öğretmenlerin gerçekleştirdiği eylemler ve Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamalarına yönelik açıklama yaptı.




Daha öncede hem özel okulda ek olarak devlet okulunda öğretmenlik yapmış biri olduğunun vurgusunu yapan Destici, bu meseleleri en güzel bilen birisi olduğunu vurgulayarak, “Ankara'da geçtiğimiz günlerde öğretmenler bir eylem gerçekleştirdi. Bu eylemi gerçekleştiren öğretmenler özel okullarda çalışan öğretmenlerdi. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Eylem yapmak, basın açıklaması yapmak öğretmenlerin en temel hakkıdır. Eylem yapan gruba baktığımızda şunları görüyoruz. PKK'nın uzantısı olan HDP'nin sözcüleri ve mensupları TİP'in mensupları, radikal gruplar. İçlerinde öğretmen olmayan kişiler de var. Nerde bir eylem var oraya katılan militanlar var. Öğretmenlerimiz bunları kendilerinden ayırmalıdırlar. Bu terör örgütlerinin uzantılarından, bu aşırı marjinal sol gruplardan kendilerini ayırmaları lazım. Bu ayrımı yapmazlarsa maalesef Türkiye geçtiğimiz günlerdeki görüntüleri yaşar” diyerek konuşmasını belirtti.


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öğretmenlik Uzmanlık Sınavına girmeyin açıklamalarına da tepki gösteren Destici, "Kılıçdaroğlu, Öğretmen Uzmanlık Sınavına girmeyin diyor. Uzmanlık sınavında haksızlık yapılacağını söylüyor. Daha olmamış bir sınavla ilgili bunu söylüyor. Böyle bir peşin hükümde bulunuyorsanız siz art niyetlisiniz. Tamamen seçime kilitlenmişler seçimi almak için hangi kesimi kışkırtabiliriz, hangi kesimi mağdur ettirebiliriz tamamen bunun peşindeler. Biz öğretmenlerimizin yanındayız” diye konuştu.


Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları görevlerine iade edeceklerine yönelik sözlerine tepki gösteren Destici, “Kılıçdaroğlu, tüm KHK'lıları göreve geri döndüreceğiz dedi. Tabii tepkiler çoğalınca sözünden çark etti. Kemal Kılıçdaroğlu sözlerinden ne denli rücu etse de aslında o söylediğinin ilgili yerlere mesajının gittiğini düşünüyorum. CHP sözcüleri diyorlar ya mahkeme sonucu vermişse Yargıtay onaylamışsa KHK'lıları geri gönderemeyiz diyorlar. Döndürürler, mecliste çoğunluğunu elde ederlerse genel af çıkarırlar, yasa çıkarırlar ve döndürürler milletimiz bunu bilsin” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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