GÜNDEM
28 Aralık 2021 - 23:54

BDDK, 13 bankaya 50'şer bin lira ceza kesti!

BDDK, 13 ayrı banka hakkında kredilerin amacına uygun olarak kullandırılmaması ve iç denetim mekanizmasının da zamanında oluşturulmadığı gerekçesi ile 50'şer bin lira para cezası uygulandığını duyurdu.

GÜNDEM
28 Aralık 2021 - 23:54
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BDDK, 13 bankaya 50'şer bin lira ceza kesti!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 13 ayrı banka hakkında verilen kredilerin amaçlara uygun olarak kullandırılması konusunda gerekli önlemleri almadıkları, iç denetim mekanizmasını  da zamanında oluşturulmaması nedeniyle yasada yer alan 148/b maddeye istinaden her birine 50 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.




Pandemi sürecinin başlarında kredi bedellerinin ihtiyaç sahibi tüzel kişilik ve aynı zamanda bireylere aktarımıyla ilgili talimat yazısını bankalara gönderen BDDK, yakın süreç öncesinde söz konusu talimatla ilgili bankalara kapsamı genişletilmiş olarak bir uyarıda bulunmuştu. Banka nezninde alınan kredilerin bazı birey ve tüzel kişilikler tarafından ihtiyaçlar dışında kripto başta olmak üzere başka ürünlere yöneldiği konusunda da bir çok tartışmalar ortaya çıkmıştı.




Yetkili organlar tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ise gerekli rapor oluşturularak BDDK'ya sunulması sonrası kurul, bankaların söz konusu talimatla ilgili çeşitli kontrol mekanizması kurduklarını, fakat bazı iç denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemenin gerçekleşmediğine kanaat getirerek yasa gereği para cezasının kesilmesine karar verildiği ifade edildi.


 
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