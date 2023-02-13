BDDK beklenen kararı aldı! Borcu olan vatandaşların dikkatine! Şartlar belli oldu!

Türkiye Bankalar Birliği, beklenmeyen deprem sonrasında ortaya çıkacak ekonomik sıkıntılar nedeniyle borç ödemelerinin ileri tarihe ertelendiğini açıkladı. Depremden etkilenen müşterilerin başvurmaları durumunda 6 aylık ek süre verilecek.
TBB yaptığı resmi açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybeden insanlara rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi. 6 Şubat 2023 gününde gerçekleştirilen toplantıda depremden etkilenen vatandaşlara destek verilmesi ve bankaların ara vermeden hizmet etmelerine karar verildi. Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile beraber, vadesi dolmuş borçların 6 ay sonrasına ertelenmesine, finansman imkanı tanınmasına, müşterilere bireysel olarak kolaylık getirilmesine karar verildiği açıklandı. Bunlara ek olarak, depremden etkilenen bölgede yer alan banka şubesi müşterilerinin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemleriyle ilgili işlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi kapsamında yapılarak Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildiği yapılan açıklamada duyurulmuştur.