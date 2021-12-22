TEKNOLOJİ
22 Aralık 2021 - 13:09

BDDK, cep telefonlarının limit ve taksit sınırlarında değişikliğe gitti

BDDK, cari açığı azaltmaya yönelik yaptığı bir düzenlemede cep telefonu alımları için kredi kartlarında taksitlendirme fiyatı 5 bin TL ve altı olan cep telefonlarına 12 ay, 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için ise 6 ay olarak belirledi.

TEKNOLOJİ
22 Aralık 2021 - 13:09
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BDDK, cep telefonlarının limit ve taksit sınırlarında değişikliğe gitti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığın azaltılmasına yönelik cep telefonları için yenilenmiş ürün teşviki kapsamında daha öncesinde belirlenen fiyat limitleri ile birlikte taksit sınırlamaları hakkında değişikliğe gitti.








BDDK'nın resmi sitesinde yayımlanan yeni karara göre yenileme merkezleri yada yetkili satıcıların 'yenilenmiş ürün' niteliği taşıyan cep telefonu alımlarında, kredi kartı taksit süresi bedeli 5 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, bedeli 5 bin TL üzerinde olan tüm cep telefonları için de bu sürenin 6 ay olarak belirlendiği bildirildi.



Cep telefonu almak amacı ile alınan tüketici kredilerinde ise vade sınırı belirlenmesi çerçevesine alınan 3 bin 500 TL tutarda yapılan değişiklikle birlikte 5 bin TL'ye yükseltildi. Tüketici kredileri vade sınırı da bedeli 5 bin TL ve altı olan cep telefonları için 12 ay olarak belirlenirken bedeli 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için de bu sürenin 3 ay olmasına karar verildi.

 
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