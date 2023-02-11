BDDK'dan afet bölgesine büyük destek! Kredi kart limitleri ve asgari ödeme tutarları için ilave kararlar aldı!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) yerel halkın yararına deprem felaketinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kurul kararını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu kapsamda , kredi
kartı limitlerinden kaynaklanan minimum yüzde 20 ile yüzde 40 arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır. Asgari tutar, herhangi bir limit olmaksızın vadeli borcun yüzde 20'si olarak belirlendi. Kredi kartı limiti belirlenirken bankaların dikkate aldığı limitler artırılmıştır. Yeni düzenleme ile bankanın toplam kart limiti, kişinin ilk yıl aylık net gelir ortalamasının dört katını, ikinci ve sonraki yıllarda ise kişinin aylık net gelir ortalamasının sekiz katını geçemeyecek.
Asgari tutarı ödemeyen kredi kartlarının bozdurulması, kapatılması ve iptal edilmesi, borç kapatılana kadar yeni kredi kartı verilmemesi bankanın insiyatifindedir. Bankalar, kart borçlarını ertelerken asgari tutarlar da dahil olmak üzere gereksinimlerini sormayarak ödemesiz dönem belirleyebiliyor.
DESTEKLENEN KREDİ GARANTİSİNİN DEĞERLENDİRME SÜRESİ
Aylık ya da yıllık ortalama gelirin belirlenememesi halinde gerçek kişilerin alabileceği toplam kredi kartı limitinin 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltildiği bildirildi. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finans
şirketleri tarafından kullandırılan ihtiyaç kredileri ile taşıt kredilerinde anapara ile birlikte faiz ödemelerinin müşterinin talebi üzerine ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde ertelenmesi halinde uzatılmamasına karar verildi. Ayrıca, yasal vade sınırları dikkate alınması istendi. Bankalar, kredi müşterilerinden almak için kredi notları ve elde etmek için ek belgeler sağlamakla görevlendirildi. Depremden etkilenen müşterilerin gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için son tarih ertelendi.
ANAPARA İLE FAİZ ÖDENEKLERİ EN AZ ALTI AY ERTELENEBİLECEK
Depremden etkilenen eyaletlerde yerleşik işletmeler için, bağımsız olarak doğrulanmış işletmelerin kredi ödemeleri için bankalara bilgi ve belge sunma süresi uzatıldı. Müşterinin talebi üzerine anapara ve faiz ödemesinin en az altı ay ertelenmesine karar verilmiş olup, erteleme faiz/kâr ortaklığı talep edilmeksizin yapılırsa müşterinin talebi aranmayacaktır. Ayrıca, BDDK yasalarına ve banka politika ve uygulamalarına uyulması, bu süreçte müşterilere haksızlık yapılmaması ve ek finansman dahil olmak üzere mümkün olan her türlü kolaylığın sağlanmasına azami özen gösterilmesi amacıyla, Teşkilatlar Birliği'ne talimat gönderilmesine karar verilmiştir. Bu kararlar 6 Şubat 2023 tarihinden 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerlidir.
"Kredi koşullarında esneklik ve kredi kartı faiz limitlerinin genişletilmesi"
Öte yandan BDDK, bu hafta başında aldığı bir kararla, bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finans şirketlerinin depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredilerin koşullarını belirlemesinin önünü açtı. Ayrıca, kredi kartı ile işlenen mal ve hizmet satışlarında daha önce farklılaştırılmış ürünlere ilişkin taksitli ödeme vadeleri Yönetim Kurulu kararı ile 1 katına kadar uzatılmıştır. Bugün açıklanan ek kararlar, kredi koşulları ve kredi kartı ödeme limitleri konusunda tanınan esneklik süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıyor.