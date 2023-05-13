BDDK'dan kredi kartı kullanıcıları için yeni düzenleme: 3 seçenek sunulacak!

Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yeni bir karar alınırken POS cihazlarında kağıt tüketimini azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenleme kapsamında, kartlı alışverişlerde kağıt makbuz almak istemeyen kart kullanıcıları, bu belgeleri dijital ortamda alıp saklayabilirler. BDDK tarafından çıkarılan düzenleme aynı kartlı ve kartlı banka işlemleri için 1 Eylül 2023, aynı kartlı ve aynı bankalı işlemler için Aralık 2023 tarihinden itibaren 1 gün içinde yürürlüğe girecek.
BDDK tarafından getirilen düzenleme, kartı veren kuruluş ile kartı veren bankanın aynı olması durumunda yapılacak işlemlerde en geç 1 Eylül 2023 tarihine kadar, kartı veren kuruluş ile kartı veren bankanın farklı olması durumunda yapılacak işlemlerde ise en geç 1 ay Aralık 2023 tarihine kadar uygulanacaktır.
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Avantajlar arasında daha düşük hizmet maliyetleri, zaman tasarrufu ve düzenleyici uygulama kağıt ve belge tüketimini azalttığı için daha düşük karbon ayak izi yer alır. Söz konusu düzenlemeler, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınma konusunu hedefleyen yeşil ekonomi
için de oldukça önemlidir.
BANKALAR KART KULLANICILARI İÇİN 3 SEÇENEK SUNACAK
Kağıt dekont yerine dijital dekont satın almak isteyen kart kullanıcıları, tercihlerini bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı kanalı üzerinden onaylayabilirler. Bankalar, kart kullanıcıları için "temassız işlem limitlerini aştıkları için fiş almak istemediklerini", "hiçbir işlem için fiş almak istemediklerini", "tüm işlemler için fiş almak istemediklerini" söylüyor. Müşteriler bu ayarları istedikleri zaman aynı yöntemi kullanarak değiştirebilirler. Bir müşteri kartı kullandığında, kağıt makbuzla birebir eşleşen bir dijital makbuz müşteriye bankacılık uygulaması aracılığıyla anında gönderilir. Ayrıca, müşteriler bankacılık uygulamalarından son altı ayda yaptıkları işlemlerin dökümantasyonuna göz atabilmeleri, görüntüleyebilmeleri ve paylaşabilmeleri bankacılık işlemlerinin takibini kolaylaştırmaktadır.
1 TON KAĞIT SLİPE KARŞILIK OLARAK 17 AĞAÇ
Kağıt kuponların düzenlenmesi, her bir ton kupon için doğadaki 17 ağacın elektronik olarak kurtarılmasını sağlar. Yani kimyasal içerikleri nedeniyle geri dönüştürülemeyen kağıt notlar yerine dijital not alma uygulamaları bu konuda doğaya çok fazla önemli katkılar sağlıyor.