EKONOMİ
11 Aralık 2022 - 16:35

BDDK'dan kritik döviz kararı! Bankalar dövizden yavaş yavaş uzaklaşacak..

BDDK, bankaların dövizden yavaş yavaş uzaklaşmasına yönelik yeni bir karar aldı. Yeni düzenlemelerle bankalar sermaye artırımı yapacak veya 1.5 milyar doları TL'ye çevirecek.

EKONOMİ
11 Aralık 2022 - 16:35
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BDDK'dan kritik döviz kararı! Bankalar dövizden yavaş yavaş uzaklaşacak..


Bankaları dövizden çıkartarak tekrar TL'ye sokan hamlelere bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. Merkez Bankası'nın (TCMB) bankaların döviz varlıklarını azaltma yönünde aldığı bir dizi kararın ardından Bankacılık Denetleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların dövizden uzaklaşmasını önlemek için bir adım daha attığı bildirildi.

BDDK, duyurduğu yönetmelik değişiklikleriyle bankaların toplam net döviz pozisyonlarının özkaynaklara oranını yüzde 20'den yüzde 5'e indirdi.



BDDK tarafından alınan bu karar ile birlikte hem yerli hem de yabancı özel bankaların bir ay içerisinde Merkez Bankası'na yaklaşık 1,5 milyar dolar döviz satarak TL'ye çevirmesi gerekiyor. Yeni düzenlemelerde, Döviz Cinsinden Korumalı Mevduat Hesaplarında (KKM) indirime gidildiği belirtiliyor.

BDDK'dan kritik döviz kararı

KKM'DE GEÇ BASKI YÜKSELECEK

Bu değişiklik ile beraber, bankaların yabancı para varlıklarından yabancı para yükümlülükleri düşüldükten sonraki net tutarı, özkaynakların yüzde 5'ini geçemeyecek. Aşarsa banka bu dövizi merkez bankasına satıp TL tahsil etmek zorunda kalacak. Ayrıca BDDK'nın bu oranı 4 katına kadar artırmasına veya 4'te 1'e indirmesine izin verilmektedir.

Yeni kurallarla birlikte bankacıların, döviz hesabı (DTH) bulunan tasarruf sahipleri üzerindeki "döviz hesabınızı döviz korumalı mevduat hesabına dönüştürme" baskısını artıracağı ve böylece forex marj hesaplarının çöküşünü yavaşlatacağı iddia ediliyor. Ayrıca sıfır veya sıfıra yakın faizle DTH'den faizin tamamen kaldırılabileceği ve hatta komisyon almaya başlayabileceği belirtiliyor.

1,5 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ BOZDURULACAK

Başkent Üniversitesi'nde uluslar arası bankacılık ve finans bölüm başkanlığı yapan Prof. Şenol Babuşçu'nun hesabına göre, tüm banka hesaplarında şu anda yaklaşık olarak 463 milyar dolarlık döviz varlıkları ve 459 milyar dolarlık yükümlülükleri bulunuyor.

Yerli bankalar 2,3 milyar dolar açık verirken yabancı bankalar 1,9 milyar dolar, kamu bankaları da 295 milyon dolar döviz açığı verdi. Düzenlemeler gereği bankaların 9 Ocak 2023'e kadar yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlem yapması gerekeceği hesaplanıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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