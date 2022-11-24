BDDK haftalık verileri açıkladı: Kur korumalı mevduat 9 milyar lira birden geriledi!







"KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE BİR İLK"











Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık olarak yayınladı verilere göre 18 Kasım haftası itibarıyla TL cinsinden dövize dayalı mevduat ve hisse senedi hesapları 9,05 milyar TL azalarak 1,4649 trilyon TL oldu. 11 Kasım'da 1.474 trilyon 441.5 milyon lira olan KKM'nin büyüklüğü, 18 Kasım haftasında 1.46409 trilyon liraya kadar düşmüş oldu.Döviz kurunun tarihsel olarak yatay seyretmesi ve düşük politika faiz oranları nedeniyle KKM mevduatının TL mevduata göre daha düşük faiz oranları ile yatırımcı ilgisi gerilemiştir. Toplam TL mevduatının 11 Kasım haftasındaki verilere göre göre %2,75 artarak 4.279 trilyon liraya ulaştığı görülürken kur korumalı TL mevduatın payının %34,23'e gerilediği anlaşıldı.TL mevduatta en yüksek KKM oranı %37,58 ile 30 Ağustos haftasında kaydedildi. KKM'nin toplam yabancı para mevduata oranı %33,43'e yükseldi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı %16,91'e gerilemiştir.