BDDK karar aldı, bankalar harekte geçti! Depremden etkilenen vatandaşlar için dev destek paketi!

BDDK tarafından geçtiğimiz günlerde kredi
kartı ödemelerine ilişkin yeni kararlar alındı. Kredi kartı ödemelerinin ertelenmesi, limitlerin artırılması ve anapara ve faizlerin ötelenmesi konularında kullanıcıların lehine yeni kararlar alındı. Kredi kartı sahipleri, anapara ve faiz ödemelerini 3 ay erteleme fırsatına sahipler. Ayrıca, kredi kartı limitleri de belirli bir oranda artırıldı. Bu sayede, kredi kartı kullanıcıları finansal olarak daha esnek olabilir hale gelecek. Böylece, özellikle depremzedelere özel olarak uygulanacak olan bu yeni kararlar, kredi kartı kullanıcılarının zor zamanlarında ekonomik olarak daha rahat nefes almalarını sağlayacak.
KREDİ KARTI ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ, LİMİTLER ARTIRILDI MI? BDDK DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME KARARI! ANAPARA VE FAİZLER ÖTELENDİ Mİ? VADE VE TAKSİTLER..
BDDK, depremden etkilenen 10 ilde yaşayanlara kredi kartı limitlerini artırarak, borçlarla ilgili düzenlemeler yapılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Kredi kartı ödemelerinin ertelemeleri de bu düzenlemelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Anapara ve faizlerin ertelemelerinin de kredi kartı ödemelerinde olduğu gibi, kapsamlı olarak gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Böylelikle depremden etkilenen 10 ilde yaşayanların borçlarını ödemekte zorluk çekmemesi sağlanmış oluyor. BDDK tarafından belirtilen tarihte, ödenecek anapara ve faizlerin ödemelerinin yapılacağını unutmayalım.
KREDİ KARTLARINDA ASGARİ TUTAR AYRIMI KALDIRILDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkileyen depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan kararları duyurdu. Kararlar arasında yer alan önemli hususlar; borçların ertelenmesi, ön ödeme faizi oranlarının düşürülmesi, kredi limitlerinin artırılması ve kredi faizlerinin ötelenmesi gibi durumlar yer alıyor. BDDK, müşterilerinin yaşadıkları zorlukların giderilmesi amacıyla özellikle bankaların üstlenmesi gereken görevleri ifade etmiştir. Ayrıca, kurum, deprem bölgesindeki müşterilerin kredi faizi, taksit miktarı vb. konularda bankalara raporlama yapmalarını da istemiştir. BDDK, kararlarının uygulanmasının, deprem bölgesinde faaliyet gösteren bankaların kredi ve finansal kurumların faaliyetlerinin etkilenmemesi için kritik öneme sahip olduğunu da belirtmiştir.
SINIRLAR YÜKSELTİLDİ
Kredi kartlarında, herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin, asgari tutarın dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi. Bu, önceki uygulamada kullanılan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımının kaldırılması ile gerçekleşti. Yeni uygulamayla, kredi kartı sahipleri, dönem borcunun yüzde 20'sini ödemeleri halinde, kalan borcunu daha sonraki dönemlerde ödeyebilecekler. Bankalar, müşterilerinin kredi kart limitlerini belirlerken, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katına, ikinci yıl ve sonraki yıllar için ise 8 katına kadar limit tespit edebilecek. Bu, müşterilerin kredi kartı limitlerini daha önceki düzenlemelerden daha yüksek seviyede kullanmalarını sağlayacak. Bu limitler, müşterilerin ekonomik durumlarını daha iyi yansıtacak ve kredi kartı limitlerinin zaman içinde artmasının mümkün olmasını sağlayacak.
ÖDENMEYEN KARTLAR BANKALARIN İHTİYARINA BIRAKILDI
Bankalar, Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımını, mal ve hizmetlerin alımını kapatabilir, kredi kartlarını iptal edebilir ve borç tamamen ödenecek olursa yeni bir kredi kartı düzenleyebilir. Bankalar bu konuda kendilerine özgü bir ihtiyar takınarak hareket edebilirler. Tüketicilerin, kredi kartlarındaki borçlarının ötelenmesi süresince, bankaların alacaklarını talep etmeksizin ödemesiz dönemler tanımlama hakkına sahip olmalarını sağlayan özel bir düzenleme mevcuttur. Asgari tutar dahil olmak üzere, kredi kartı borçlarının ötelenmesi süresince tüketicilerin ödemelerini geciktirme hakkına sahiptir. Bu durum, bankalara, tüketicilerin finansal durumlarına göre, borçlarının ötelenmesine izin vererek, kredi kartı borçlarının ötelenmesi süresince ödemelerin ertelenmesine izin vermesini sağlamaktadır.
O KARTLARIN LİMİTİ 5 BİNE YÜKSELDİ
Gerçek kişilerin edinmesi için kredi kartı limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarılmıştır. Bu çerçevede, kredi kartı sunucuları, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinden haberdar olmaksızın, kişilerin kredi kartı limitini artırmıştır. Böylelikle, kredi kartı sunucuları, belirlenen kriterlerin ötesinde olan kişilerin de kredi kartı almasını kolaylaştırmıştır. Bankalar, tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi durumunda, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırları dikkate alınmadan erteleme süresinin müşterinin ihtiyacına göre belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temin edilmesi de bankaların ihtiyarına bırakıldı. Böylece, kredi müşterilerinin kredi ve ödemeleri ile ilgili ek çekinceleri de göz önünde bulundurularak, müşteriler tarafından talep edilen erteleme süresi için daha esnek bir yaklaşım benimsenmiş oldu.
DEPREMZEDELERE ERTELENDİ
Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili süreleri ertelenmiştir. Bankalara tevdi edilmesi gereken bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bilgi ve belgelere ilişkin süreler deprem bölgesindeki illerdeki şirketler için uzatılmıştır. Bu uzatma, deprem bölgesinde bulunan şirketlerin kredi kullandırımı için gereken belgeleri toplama ve hazırlamasını kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bankalar, bu belgeleri toplama ve hazırlama süresinin deprem bölgesindeki şirketler tarafından uygun bir şekilde tamamlanmasını beklemektedir.
6 AY SÜRE İLE ÖTELENEBİLECEK
Kuruluşların, BDDK mevzuatına uygun olarak, ötelenen anapara ve faiz ödemelerinin süresinin asgari 6 ay olarak belirlenmesi ve bu süreçte müşterilerin mağduriyetinin önlenmesi ve ötelenme sürecinde mümkün olan her türlü kolaylığın sağlanması konularında özen gösterilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, öteleme sürecinde faiz veya kar payı talep edilmemesi hususunda, müşterilerin talebi halinde talebin aranmaması konusunda da kuruluşlara talimat verilmesi kararlaştırıldı. Böylece, ötelenme sürecinde mümkün olan her türlü kolaylık sağlanarak, müşterilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi ve bankacılık ilke ve teamüllerine uyumun sağlanması hedeflenmektedir.
KARARLAR NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
Deprem bölgesindeki yerleşik kişilere, bankalarca, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar belirlenebilecek kredilerin vadelerine ödemesiz dönemlerin uygulanması sağlanmıştı. Ayrica, daha önce kurul karariyla ürün bazında farklılaştırılan kredi kartı taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılmıştı. Bu yeni kurallar sayesinde, deprem bölgesindeki yerleşik kişilerin, mal ve hizmet satımlarını kredi kartlarıyla gerçekleştirdikleri durumlarda, taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar uzatılmasının da önü açılmış oldu.