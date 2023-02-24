BDDK konut kredi limitlerini revize etti: 3 milyon TL daha artırdı!

Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan bir açıklamada konut kredisi limitlerinin güncellendiği bildirildi. Yeni karar gereği değeri 5 milyon TL altı olan ikinci el konutların, enerji sınıflamasına göre değerinin en fazla yüzde 80-90'ı oranında kredi kullanabilecek. A enerji sınıfındaki bir konut için değeri 1 milyon ile 2. el konut için 2 milyon arasında değişmekte olup, azami kredi en az yüzde 70 oranında uygulanmaktadır.
KREDİ LİMİTLERİ REVİZE EDİLDİBanka Kredi Kurallarında değişiklik yapılmasına ilişkin karar BDDK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yapılan değişiklikle birlikte ihtiyaç kredisi konut alımı ve taşıt kredisi hariç konut kredilerinde teminat olarak gösterilen kredi tutarının konut değerine oran tablosu güncellendi.
Değeri 5 ila 10 milyon lira değerindeki yeni evler için yüzde 70 ila 80 arası olacak. Değerleri en düşük 10 milyon en yüksek 20 milyon lira olan yeni konutlarda tüketiciler bedelin yüzde 60 ila 70'ine kadar kredi kullanabilecek. Değeri 20 milyon lirayı geçen yeni konutların yüzde 50-60'ı kredi kullanabilecek.