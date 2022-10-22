EKONOMİ
22 Ekim 2022 - 08:25

BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati tedbir kararı aldı!

BDDK, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesinin ardından kredi piyasalarını sıkılaştıracak yeni makro tedbirler aldı. Daha önce 15 milyon TL olan krediyi kullanabilecek firmalar için döviz pozisyonu üst limiti 10 milyon TL'ye indirildi. Nakit pozisyonu yüzde 10'un üzerinde olan şirketler için kredi limiti, toplam aktiflerin veya yıllık net satışların yüzde 5'i (hangisi büyükse) olarak güncellendi.

EKONOMİ
22 Ekim 2022 - 08:25
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BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati tedbir kararı aldı!


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve kredi sisteminin etkin işletilmesi için bir adım daha atmıştır. Yönetim kurulunun bu yönde aldığı karara göre, bankalar ve finansal kuruluşlar hariç olmak üzere bağımsız denetime tabi işletmelerin yabancı para nakit varlıklarının 10 milyon TL'yi aşması veya yabancı para nakit varlıklarının toplamının yüzde 5'inden fazlasını oluşturması gerekli. Son Bir Yıla Ait Varlıklar veya Net Satış Kazançları Bu durumda şirkete TL üzerinden yeni ticari nakdi kredi kullandırılmayacaktır.

BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makroihtiyati tedbir



Daha önce, 15 milyon TL tutarında döviz nakdi varlık bulunması veya son bir yılda döviz nakdi varlığın toplam aktiflerin veya net satışların yüzde 10'unu aşması halinde yeni ticari nakdi krediye izin verilmemesi şartı vardı.

Bu karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren müşterilerden yeni beyanlar ve taahhütler alınacak. Yukarıdaki başvurular mevcut haliyle 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında devam edecektir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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