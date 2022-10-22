BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati tedbir kararı aldı!













Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve kredi sisteminin etkin işletilmesi için bir adım daha atmıştır. Yönetim kurulunun bu yönde aldığı karara göre, bankalar ve finansal kuruluşlar hariç olmak üzere bağımsız denetime tabi işletmelerin yabancı para nakit varlıklarının 10 milyon TL'yi aşması veya yabancı para nakit varlıklarının toplamının yüzde 5'inden fazlasını oluşturması gerekli. Son Bir Yıla Ait Varlıklar veya Net Satış Kazançları Bu durumda şirkete TL üzerinden yeni ticari nakdi kredi kullandırılmayacaktır.Daha önce, 15 milyon TL tutarında döviz nakdi varlık bulunması veya son bir yılda döviz nakdi varlığın toplam aktiflerin veya net satışların yüzde 10'unu aşması halinde yeni ticari nakdi krediye izin verilmemesi şartı vardı. Bu karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren müşterilerden yeni beyanlar ve taahhütler alınacak. Yukarıdaki başvurular mevcut haliyle 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında devam edecektir.