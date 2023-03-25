GÜNDEM
25 Mart 2023 - 16:01

BDDK, onay sürecini tamamladı: İki yeni banka faaliyetlerine başlıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yeni bankanın kurularak faaliyetlerine başlamasına izin verdi. Ayrıca, bir bankaya da faaliyet izni çerçevesinde işletme ruhsatı verilmesine karar verildi.

GÜNDEM
25 Mart 2023 - 16:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
BDDK, onay sürecini tamamladı: İki yeni banka faaliyetlerine başlıyor!


BDDK'nın iki yeni banka kurma ve birine faaliyet izni verme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ziraat Bankası ile iştiraklerinin ortaklığında alınan kararla, 2,5 milyar TL sermaye tutarında “Ziraat Dinamik Banka” adında dijital bir bankanın kurulmasında onay süreci tamamlandı.

BDDK, onay sürecini tamamladı İki yeni banka faaliyetlerine başlıyor



Ayrıca kurucu ortaklardan Hardan Ayyed ve Mohammed Noori Ayyed ile birlikte Noor Ayyed, Vadeea Ayyed'in 600 milyon TL tutarındaki sermaye ile birlikte ’Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ ismini kullanarak açılmasına ve bu isimle faaliyet göstermesine izin çıktı.

Bu arada Hayat finans Katılım Bankası'na faaliyet izni çerçevesinde işyeri açma ruhsatı da BDDK tarafından verilmiştir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ