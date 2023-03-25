BDDK, onay sürecini tamamladı: İki yeni banka faaliyetlerine başlıyor!

BDDK'nın iki yeni banka kurma ve birine faaliyet izni verme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ziraat Bankası ile iştiraklerinin ortaklığında alınan kararla, 2,5 milyar TL sermaye tutarında “Ziraat Dinamik Banka” adında dijital bir bankanın kurulmasında onay süreci tamamlandı.
Ayrıca kurucu ortaklardan Hardan Ayyed ve Mohammed Noori Ayyed ile birlikte Noor Ayyed, Vadeea Ayyed'in 600 milyon TL tutarındaki sermaye ile birlikte ’Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ ismini kullanarak açılmasına ve bu isimle faaliyet göstermesine izin çıktı. Bu arada Hayat finans Katılım Bankası'na faaliyet izni çerçevesinde işyeri açma ruhsatı da BDDK tarafından verilmiştir.